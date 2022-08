Stor brand ved Brovst: - Der godt gang i den

BROVST:Den tørre august har været en travl måned for Nordjyllands Beredskab, som har rykket ud til et hav af brande hos de nordjyske landmænd.

Lørdag eftermiddag var den gal igen, da brandvæsnet blev kaldt ud til en markbrand på Tranum Engevej ved Brovst, hvor omkring 100 rundballer var brudt i brand.

- Det er en stor stak, som brænder heroppe, og der er godt gang i den, men vi har fået kontrol med ilden, lyder det fra Charlotte Egebak, der er indsatsleder hos Nordjyllands Beredskab.

Brandvæsnet er i gang med at vande omgivelserne omkring de brændende halmballer, så den ikke spreder sig yderligere, men de venter med at gå i gang med den reelle slukning.

- Vi afventer med efterslukningen. Der er for meget ild i rundballerne endnu, så det vil simpelthen være spild af ressourcer og vand at slukke det. Der er dog så meget styr på situationen, at den ikke kan sprede sig til bygninger, dyr eller materielle ting, siger indsatslederen.

Markbrand ved Brovst

Charlotte Egebak meddeler, at der er masser af røg, men at den ikke er til gene for nogen.

Beredskabet har en sendt en sprøjte- samt to tankvogne.