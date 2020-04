100-vis af døde havfugle driver i land

JAMMERBUGTEN:Flere end 100 døde suler er i den seneste tid fundet langs Jammerbugtens kyst ved Rødhus, Blokhus og længere nordpå mod Løkken og Hirtshals. Det skriver Dansk Ornitologisk Forening på sin hjemmeside.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har fået godt en håndfuld henvendelser fra strandvandrere, som har konstateret, at der har været ekstraordinært mange døde havfugle på visse kyststrækninger.

- Forleden observerede jeg op imod 60 døde suler på en cirka 20 kilometer lang strækning fra Rødhus til Grønhøj, da jeg kørte min daglige tur langs kysten, siger Ditte Øelund, der bor i Blokhus.

Hun tog kontakt til biolog Knud Flensted i Dansk Ornitologisk Forening (DOF), der gav beskeden videre til Naturstyrelsen Vendsyssel, som derpå besigtigede strandene.

- Det virker umiddelbart foruroligende, at så mange suler bliver fundet døde. Jeg har aldrig hørt om så stort et antal på så kort en strækning af Vestkysten. Vi har også fået henvendelse om en død sule fra Aalbæk på Kattegatkysten. Det er bestemt værd at få undersøgt dødsårsagen”, siger Knud Flensted, biolog i DOF.

Suler fisker hvor havene mødes

Foto: Jan Skriver / Dansk Ornitologisk Forening

Strækningen fra Blokhus til Hirtshals tager typisk imod døde havfugle, når der har været kraftige vinde fra nordvest, som det har været tilfældet de senere uger, oplyser Bjarke Huus Jensen, der er biolog i Naturstyrelsen Vendsyssel.

I disse dage kan der ses koncentrationer på op imod 1.500 suler, som styrtdykker efter fisk omkring Grenen, hvor havene mødes.

Skagen er et af de bedste steder i Danmark, hvis man vil opleve sulen fiske tæt på land.