Eftersøgt 16-årig handicappet dreng fundet i live

FOSDALEN:En 16-årig handicappet dreng, der onsdag ved 16-tiden forsvandt i Fosdal Plantage i Jammerbugt Kommune, blev fundet i live af en redningshelikopter omkring kl. 23.30 onsdag aften. Den oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

Den 16-årige dreng blev fundet i et ufremkommeligt vådområde i Fosdal Plantage/Nørtorup Hede. Drengen var våd og kold og blev fløjet væk fra området. Derefter blev han i ambulance kørt til tjek på sygehuset.

Redningshelikopteren har netop fundet den 16 årige dreng som befandt sig på et ufremkommeligt vådområde. i Fosdal Plantage/Nørtorup Hede. Han er i live, men våd og kold og flyves væk fra området og derefter skal han til kontrol på sygehus. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) January 1, 2020

Foto: Jan Pedersen

Drengen er anbragt på en institution i området og var ude at gå en tur med en pædagog, da han pludselig forsvandt i et større skovstykke i området mellem Fosdal Plantage og Nørtorup Hede syd for Hjortdal, fortalte vagtchef Karsten Højrup tidligere onsdag aften.

Den 16-årige blev sent onsdag aften genforenet med pædagoger fra hans opholdssted, oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

Politiet frygtede for drengens helbred på grund af kulden. Men aktionen var vanskeliggjort af, at der tale om et stort skov- og naturområde.

Ved 21.30-tiden var drengen endnu ikke fundet, og derfor blev eftersøgningen intensiveret bl.a. med en helikopter med termisk kamera, droner, flere hundepatruljer og politibetjente. Nordjyllands Politi fik også hjælp fra Beredskabsstyrelsen, som assisterede med 18 mand, flere køretøjer og en drone.

Det gav altså bonus omkring kl. 23.30 efter mere end syv timers søgen efter den forsvundne dreng.