16-årig sigtet for at slå buschauffør - ville ikke betale for at køre med bussen

PANDRUP:En 16-årig dreng blev lørdag morgen anholdt efter en voldsom episode i Pandrup, Jammerbugt Kommune.

Det oplyser vagtchef Bruno Brix fra Nordjyllands Politi. Episoden fandt sted klokken 6.52 i Bredgade.

- Her kom to unge ind i en bus, og de ville åbenbart ikke betale. Derfor ville buschaufføren bortviste dem, men den ene af de unge mennesker tildelte så chaufføren et knytnæveslag i ansigtet, fortæller Bruno Brix.

Politiet blev tilkaldt og tog de unge mennesker med på stationen. Den voldssigtede er altså 16 år, mens den anden er noget yngre. Derfor er de sociale myndigheder blevet kontaktet.

Lørdag formiddag havde vagtchefen ikke nærmere om, hvad de to unge måtte have forklaret om episoden. Han forventede, at den 16-årige - som er fra lokalområdet - vil blive løsladt senere lørdag.

Chaufføren fik skade på næsen.