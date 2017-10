Mistede kørekortet efter knap ét år

FJERRITSLEV: En 19-årig mandlig bilist fra Thisted nåede kun at have sit kørekort i 11 måneder. Tirsdag mistede han det nemlig, da han på Bygholmvejlevej ved Vejlerne kørte mindst 172 kilometer i timen på strækningen, hvor der højest må køres 80 kilometer i timen, oplyser politikommissær Torben Larsen fra Lokalpoliti i Hjørring.

Den unge mand overskred dermed hastigheden med mere end 100 procent og så koster det med det samme kørekortet samt udløser en klækkelig bøde.

Syv andre bilister, som kørte mellem 129 og 140 kilometer i timen, skal op til en kontrollerende køreprøve, for at få lov til at beholde deres kørekort.

Det er ikke mere end 14 dage siden at en patrulje sidst var ude og foretage hastighedskontrol på Bygholmvejlevej. Den dag fik seks bilister en betinget frakendelse af kørekortet for at køre for at køre for hurtigt.