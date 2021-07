20-årig stak jævnaldrende flere gange med kniv: Nu er han idømt fængsel og udvisning

BIRKELSE/HJØRRING:En 20-årig mand er ved retten i Hjørring blevet idømt et år og to månedes ubetinget fængsel for et voldsomt overfald ved 19.40-tiden på åben gade på Bindeleddet i Birkelse 29. maj i år.

Den 20-årige var på gerningstidspunktet kun 19 år gammel. Han stak ifølge anklageskriftet en anden jævnaldrende mand med kniv forskellige steder på kroppen med "syningskrævende læsioner" til følge.

- Men den forurettede var ikke i livsfare på noget tidspunkt. Så havde dommen nok været en hel anden. Han blev behandlet på sygehuset, men var ikke i livsfare, fortæller anklager Eva Madsen, der oplyser, at det var "nogle uoverensstemmelser" mellem de to implicerede, der førte til opgøret.

Anmeldelsen om knivstikkeriet kom lørdag aften 29. maj klokken 19.42, og flere patruljebiler og en indsatsleder rykkede hurtigt ud til kroen på Bindeleddet i Birkelse.

Udover at blive dømt for knivstikkeriet efter den strenge voldsparagraf i straffeloven blev den 20-årige også dømt for at true to vidner ved at have sagt til dem, at "hvis nogen af jer stiller til politiet - jeg sværger, jeg knepper jeres forældre - forstår I - jeg smadrer jeres familier".

Disse vidnetrusler var også en del af dommen, ligesom en overtrædelse af våbenloven var det.

Den 20-årige var nemlig iklædt en sikkerhedsvest på et offentligt område uden at have anmeldt det til politiet. Det er ulovligt ifølge de nye bandeparagraffer, forklarer anklageren.

Oveni dommen på de et år og to måneder blev den 20-årige udvist af landet og idømt et indrejseforbud i 12 år.

Og så bestemte retten, at han skulle forblive varetægtsfængslet indtil afsoningen af dommen kan påbegyndes.

Den 20-årige, der ikke tidligere er straffet, ankede dommen på stedet.