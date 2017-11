20-årig ville overfalde pædagog med skruetrækker

FJERRITSLEV: Det kostede en 20-årig mand 60 dages ubetinget fængsel, at han 2. juli sidste år forsøgte at begå overfald med en skruetrækker i den ene hånd og en topnøgle i den anden. Det afgjorde Retten i Hjørring torsdag.

Episoden fandt sted på en institution ved Hjortdal i Frederikshavn, hvor den 20-årige forsøgte at overfalde en pædagog.

Den 20-årige nægtede sig skyldig og kunne ikke huske noget nævneværdigt.

Overfaldet mislykkedes, idet pædagogen værgede for sig, da den 20-årige forsøgte at stikke ham i maven med skruetrækkeren.

Udover episoden på institutionen var den 20-årige også tiltalt for, sammen med en kammerat, at have brudt ind i et værksted 2. juli sidste år ved Klim.

Den 20-årige blev i retten fundet skyldig i begge forhold. Han udbad sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.