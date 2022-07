21-årig bliver leder af et nyt, moderne center til crossfit

AABYBRO:Han troede, at han skulle arbejde med udviklingsbistand, men nu ser han ind i en karriere som leder af et nyt crossfit-center i Aabybro. 21-årige Jakob Kilt Knudsen kunne torsdag sætte sin underskrift på en ansættelseskontrakt. Han får titlen Box-manager og skal fremover varetage driften af det nye center, "CrossFit Bankbox", som etableres i den tidligere Spar Nord-bygning midt i Aabybro.

Jakob Kilt Knudsen er fra Aalborg og underviser i øjeblikket på Aalborg Sportshøjskole, hvor han endte lidt tilfældigt. Han var blevet færdig med sin HHX med et resultat, som han beskedent kalder ok. Med et karaktergennemsnit på 11,4 ville han direkte videre på universitetet for at realisere sin drøm om at arbejde med udviklingsbistand og få en karriere inden for Danida.

Familiemæssige omstændigheder betød imidlertid, at han tog en "pause" og søgte ind på sportshøjskolen. Under sin skoletid gennemførte han en træneruddannelse og fik efterfølgende ansættelse på skolen, hvor han blandt andet underviser i crossfit. Ved et tilfælde blev han spurgt til råds omkring indretning af det nye center i Aabybro. Det stod hurtigt klart, at der var tale om en kompetent ung mand, som man ikke ville misse muligheden for at få med på rejsen. Heldigvis sagde Jakob Kilt Knudsen ja tak til jobbet, siger Lars Holt, der er konstitueret direktør i DGI-Huset i Aabybro.

- Jakob ved, hvad der rører sig inden for crossfit og har forståelse for, hvordan vi får folk til at tage til Aabybro frem for at køre til Aalborg eller Frederikshavn, siger han.

Lars Holt og Jakob Kilt Knudsen glæder sig begge til, at de i alt 16 værelser og crossfit er klar til gæsterne. Indretning af center og værelserne kommer til at koste i alt omkring to millioner kroner. Foto: Torben Hansen

Endnu er det de rå vægge, der dominerer lokalet men Jakob Kilt Knudsen har været i gang med ønskeseddel og skitser, og 1. oktober kan det nye center tages i brug.

- Lige nu er min største bekymring, at vi ikke har bygget centeret dobbelt så stort, for jeg er slet ikke i tvivl om, at det bliver en succes. De nærmeste centre er i Frederikshavn, Thy og Aalborg og med den udvikling, der i øjeblikket foregår i Aabybro, er jeg overbevist om, at vi kommer til at tiltrække mange brugere, siger Jakob Kilt Knudsen.

Den gamle Spar Nord bygning skal indrettes til 16 værelser og en hal til crossfit. Foto: Torben Hansen

I et hjørne af bygningen står den gamle bankboks og den får lov til at blive stående. Dels er den - selv hvis det var Olsen Banden, der forsøgte - umulig at flytte, og dels forekommer det også ret symbolsk, at den fortsat er i huset, når navnet på det nye sted er "CrossFit Bankbox".

- Vi får plads til 50 brugere ad gangen, og vi henvender os til alle målgrupper og brugere på alle niveauer, siger Jakob Kilt Knudsen.

På førstesalen indrettes der 16 værelser med eget bad. Foto: Torben Hansen

På førstesalen i den gamle bankbygning var der tidligere kontorer og mødelokaler - nu anes konturerne til 16 værelser med eget bad. Går alt efter planen åbner Sporthostel Aabybro 1. oktober, hvilket bliver en klar fordel for hele projektet og for DGI-Huset, mener den konstituerede direktør.

1. september åbner CrossFit Bankbox og går alt planmæssigt åbner Sporthostel Aabybro 1. oktober i den gamle Spar Nord bygning midt i Aabybro. Foto: Torben Hansen

- Med overnatningsmulighederne kan vi tilbyde træningsophold, kurser og konkurrencer over flere dage, hvor man kan benytte de faciliterer vi har i DGI-Huset, så det er en meget unik mulighed, vi får, siger Lars Holt, der siger farvel til den midlertidige direktørstilling primo september, når den nye direktør, Anders Tendahl Christiansen tiltræder.

- Det er og har været ekstremt spændende for mig at tage del i driften af DGI-Huset og senest etablering af hostel og center, siger Lars Holt, der for to år siden gik på pension efter en lang årrække som bankmand.

- Jeg har nydt at have med personaleledelse at gøre, og det bliver vemodigt den dag, jeg skal stoppe. Jeg vidste jo, at jobbet var midlertidigt, så det er jo ingen overraskelse, men jeg kommer godt nok til at savne de mange gode medarbejdere, siger han.

Centret til crossfit bliver indrettet i stueplan i den gamle Spar Nord Bygning. Foto: Torben Hansen

Selv om det er en stor mundfuld at bygge et crossfit-center op fra bunden og efterfølgende skal sikre rentabel drift af stedet, er Jakob Kilt Knudsen ikke nervøs.

- Jeg er ikke en sortseer, så jeg forventer, at det her bliver et godt projekt, siger han.

- Jeg vil gerne kunne skrive på mit CV, at jeg var med til at starte det her center og fik det gjort til en succes.

Nyt center til crossfit i Aabybro