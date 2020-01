22-årig stjal gaffeltruck og kørte galt

BROVST/HALVRIMMEN:En 22-årig mand fra Brovst blev søndag sidst på eftermiddagen anholdt i en noget usædvanlig sag. Ifølge vagtchef Karsten Højrup fra Nordjyllands Politi stjal den unge mand først en gaffeltruck fra virksomheden Godik i Brovst. Her blev en port beskadiget inden den 22-årige fortsatte til Halvrimmen.

Her ramte han en personbil. Det var på Aalborgvej ud for Min Købmand. Politiet blev tilkaldt, men i mellemtiden forsøgte den 22-årige angiveligt at komme ind i andre biler for at stikke af, meddeler vagtchefen. Gaffeltrucken ville nemlig ikke køre videre.

Politiet nåede dog frem og fik anholdt ham.

- Han skal have udtaget en blodprøve, da der er mistanke om, at han også kørte spritkørsel, lød det fra Karsten Højrup søndag aften.