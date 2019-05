23-årig mand trængte ind i ekskærestes lejlighed: Sad klar med knive, da den nye kæreste kom hjem

PANDRUP: En 23-årig mand udsatte i weekenden sin ekskærestes nye kæreste for grove trusler. Det oplyser senioranklager Torben Kaufmann Sørensen, Nordjyllands Politi.

Den 23-årige sendte lørdag nat en sms til sin ekskæreste. I den stod der, at den 23-årige havde tænkt sig at betale nogen for at stikke hendes nye kæreste ned med en kniv.

Dagen efter kom den 23-årige på uanmeldt besøg hos sin ekskæreste i Pandrup, hvor hun bor sammen med sin nye kæreste.

Den 23-årige var trængt ind i lejligheden og sad klar med nogle knive foran sig, da ekskærestens nye kæreste kom hjem. Den 23-årige brugte ikke knivene til noget, men han smadrede et fjernsyn og en computer i lejligheden i raseri.

Ekskæresten og hendes nye kæreste forlod lejligheden og fik tilkaldt politiet. Da politiet kom for at anholde den 23-årige, gjorde han tegn til, at han næste gang ville skyde ekskærestens nye kæreste med en pistol.

Den 23-årige blev mandag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Hjørring. Her blev han sigtet for trusler og varetægtsfængslet i fire uger, oplyser senioranklager Torben Kaufmann Sørensen.