25 år med med hotel og højt til loftet

SKOVSGAARD: Førtidspensionister, skånejobbere, fleksjobbere, folk i arbejdsprøvning. Udviklingshæmmede, folk med en psykisk diagnose og andre, der ikke passer ind i det højeffektive arbejdsmarked. Sammen med leder Erik Klit, fire andre ansatte og en flok frivillige driver de i alt godt 30 personer en af landets første socialøkonomiske arbejdspladser, Skovsgaard Hotel.

Lørdag blev hotellet fejret med reception, og der blev meget hurtigt godt lunt i salen, der blev varmet op af vel over hundrede gæster.

Fra scenen var der med indlagte optankningspauser lykønskninger fra Skovsgaard Hotels bestyrelsesformand Ida Leding Larsen, borgmester Mogens Gade, folketingsmedlem Orla Hav og lokal ildsjæl Torben Jensen fra Tranum

. Sidstnævnte læste det digt op, som han skrev i anledning af hotellets åbning for 25 år siden, og han var ubetinget den taler, der udlæste mest latter hos publikum med den rimende gennemgang af den lange række af udenbys folk, der forsøgte at få en forretning ud af hotellet i 80’erne.

Dengang som i dag tjener hotellet to formål. Det er mødested for de lokale borgere, og det er arbejdsplads for sårbare borgere.

- Lokalbefolkningen bruger stedet både til hverdag og til fest. Hotellet fungerer som forsamlingshus, hvor for eksempel strikkeklubben holder ugentlige møder, og dilettant-skuespillerne øver, fortæller hotellets leder, Erik Klit.