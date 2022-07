283 på venteliste: - Vi vil have flere badehuse

BLOKHUS:I 2005 var Inge Pedersen og hendes nu afdøde mand så heldige, at de - efter at have ventet i næsten 20 år - fik et badehus. Det har siden dannet ramme om mange hyggelige stunder for hele familien.

- Jeg føler mig simpelthen så taknemlig over, at vi fik dette hus. Vi er taget i badehuset med vores morgenmad og nydt en tidlig morgenstund og er ofte blevet der, til solen gik ned, og månen kom frem, fortæller Inge Pedersen fra Nørhalne, der i sin egenskab af næstformand i Blokhus Turist- og Kulturforening, mener, at dette privilegie burde tilfalde flere.

- Vi insisterer på, at der kommer flere huse på stranden, siger Inge Pedersen.

Hun opfordrer derfor til fælles fodslag blandt områdets foreninger og Jammerbugt Kommune for at sikre, at flere får muligheden for et af de eftertragtede hvide huse. Håbet er at påvirke Kystdirektoratet, som er den instans, der varetager reglerne.

- Jeg håber, at Jammerbugt Kommune, Erhvervsforeningen Destination Blokhus, dem der pt. har en strandret, og alle der er på venteliste vil stå sammen og forsøge at skaffe tilladelse til flere badehuse, siger Inge Pedersen.

Inge Pedersen håber, at en lokal opbakning kan sikre, at der kommer flere badehuse på Blokhus Strand.

Pt. tæller ventelisten 283 personer og med gennemsnitlig en udskiftning om året, er der lange og ringe udsigter til, at man overhovedet får fingrene i en strandret.

- Vores forening varetager interessen for badehusene, og vi har svært ved at forstå, at der blot lidt længere nordpå i Løkken er hele 486 huse, mens der blot er 47 huse på Blokhus Strand, siger Inge Pedersen.

- Vores agenda er ikke, at husene skal stå i flere rækker, men vi mener godt, at der kan stå nogle flere huse i forlængelse af de eksisterende. En mulighed kan også være at etablere nogle på stranden i Rødhus eller Saltum eller et andet sted på den lange strandstrækning, der er i Jammerbugt Kommune.

Ifølge Inge Pedersen vil det kræve et samarbejde med udvalgte grundejere, hvis der skal opstilles flere sommerhuse.

- Lodsejere med huse i yderste klitrække ejer arealet helt ned til vandkanten, og selv om vi alle har ret til at færdes på stranden, vil opstilling af flere huse kræve, at vi kan indgå en aftale med de pågældende lodsejere om leje af strandretten, fortæller Inge Pedersen og håber, at Kystdirektoratet vil se med venlige øjne på en eventuel ansøgning.

- Får vi afslag, må vi forholde os til det. Vi har dog brug for en begrundelse, hvis det viser sig, at vi ikke får tilladelse til flere badehuse. I første omgang ser jeg gerne, at vi får en offentlig dialog i gang, siger Inge Pedersen.