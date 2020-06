29-årig anholdt igen-igen: Kørte sprit- og narkokørsel i minilastbil

KAAS:En 29-åriig mand fra Kaas blev lørdag aften - endnu engang - anholdt for kørsel i spirttus og narkopåvirket tilstand. Det er han ikke den eneste, der gør, men ifølge vagtchef Henrik Beck hos Nordjyllands Politi, så er den 29-årige mand notorisk kendt for at køre spirituskørsel eller at køre bil i narkopåvirket tilstand - i øvrigt uden at have kørekort.

- Han er fradømt sit kørekort, han har adskillige domme bag sig for lignende kriminalitet, han skylder at afsone mere end et års fængsel i tidligere domme, og lokalbefolkningen i Kaas- og Pandrupområdet kender ham og kontakter os, hver gang han bliver observeret af folk kørende i bil, fortæller vagtchefen.

Det var da også en anmeldelse fra en lokal borger lørdag aften klokken 19.25, der førte til den 29-åriges anholdelse - nok engang. Han blev anhold en halv time senere og har overnattet på politigården i Aalborg.

- Lørdag kørte han i en minilastbil, og med mine 40 års erfaring i politiet er det kun et spørgsmål om tid, før han med sit kørselsmønster invaliderer eller kører en tilfældig ihjel, lyder det fra Henrik Beck.

Den 29-årige er som nævnt fradømt sit kørekort i flere omgange, og politiet er søndag i gang med at undersøge, om minilastbilen tilhører den 29-årige.

- Så vil vi nemlig beslaglægge minilastbilen, der i øvrigt var udstyret med stjålne nummerplader, med henblik på konfiskation. Det kan vi gøre, fordi den 29-årige i forvejen er dømt for samme type kriminalitet flere gange, forklarer vagtchefen.

De nye sigtelser mod den 29-årige for sprit- og narkokørsel samt kørsel uden kørekort har været forelagt den vagthavende jurist hos politiet, men det er blevet vurderet, at det nye forhold ikke skal føre til et grundlovsforhør.

Den 29-årige mand bliver derfor løsladt, når politiet er færdige med efterforskningen omkring lastbilen, men han kan fortsat se frem til - endnu - et retsligt efterspil.

- Vi er glade for, at lokalbefolkningen i Kaas- og Pandrupområdet holder øje med fyren og anmelder ham, og vi skal nok komme og hente ham, hver gang han bliver anmeldt, lover vagtchefen.