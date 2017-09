34-årig mand tiltalt for Fjerritslev-brandene

FJERRITSLEV: Anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi har nu rejst tiltale mod en mand på 34 år, der står anklaget for en række formodet påsatte brande.

De formodet påsatte brande er alle sket i Fjerritslev-området i Nordjylland i 2016. Den 34-årige mand, der ligeledes er fra lokalområdet, er tiltalt for i alt 33 forhold, der alle handler om brandstiftelse, som strækker sig fra 16. april 2016 til 23. november 2016.

Et af forholdene vedrører såkaldt kvalificeret brandstiftelse - straffelovens § 180: En 87-årig kvinde skønnes af politiet at være blevet udsat for overhængende livsfare ved branden, der skete 19. november 2016.

- Det er en særdeles alvorlig sag, der igennem længere tid skabte meget utryghed i lokalsamfundet. Vi efterforskede massivt for at opnå et gennembrud, siger specialanklager Kim Kristensen, som skal føre sagen i retten.

Og dét kom den 28. november 2016, hvor den nu tiltalte mand blev anholdt af politiet - og efterfølgende, den 29. november, blev han varetægtsfængslet.

Kompleks efterforskning

Sagen starter i Retten i Hjørring den 1. november 2017 - knap et år efter anholdelsen af den formodede brandstifter.

- Brandsager er sager med en ganske betydelig kompleksitet. Derfor har der været et enormt stort arbejde for politi og anklagemyndighed med at rede alle trådene ud og skabe grundlaget for en sag. Dér er vi nu, forklarer specialanklager Kim Kristensen.

Han tilføjer, at retssagen forløber over flere dage, blandt andet fordi adskillige vidner skal afgive forklaring.

Sagen er berammet til følgende dage: 1. og 2. november, 9. november, 13. og 14. november, 17. november samt 20. og 21. november 2017.

Specialanklageren gør yderligere opmærksom på, at der er afsagt kendelse om navneforbud.