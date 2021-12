37-årig sendte bilen i grøften: Blæste alkometeret op på vanvidspromille

BROVST:Politiet rykkede natten til mandag ud til et trafikuheld i nærheden af Brovst, hvor en bil var kørt af vejen og endt i en grøft. Her fandt betjentene en 37-årig mand, der erkendte at have ført bilen - og som viste sig at være fuld. Meget fuld.

Han blæste nemlig alkometeret op på en promille på 3,4, oplyser vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

Og det er ikke bare et godt stykke over den promillegrænser på 2,0, hvor spritbilisme også bliver til vanvidsbilisme, det er en promille, der er så høj, at almindelige mennesker, der ikke er vant til at drikke meget, nærmer sig bevidstløshed og død.

På grund af den ekstraordinært høje promille blev bilen, der er en firmabil og altså ikke tilhører den 37-årige personligt, konfiskeret på stedet af betjentene, idet den har været anvendt til vanvidskørsel.

En domstol skal tirsdag tage stilling til, om politiet kan opretholde konfiskationen af bilen.

Manden blev anholdt og taget med til politigården i Aalborg, hvor han mandag morgen ligger til afrusning, inden han skal afhøres. Der blev taget en blodprøve, og det er promillemålingen fra den, der danner baggrund for den endelige tiltale mod manden.