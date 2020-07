39-årig leverede våben til skyderi i Fjerritslev: Et bevis fældede ham

NORDJYLLAND:To års ubetinget fængsel. Sådan lød dommen over den 39-årige Martin Figgé Jensen fra Løgstør, da han fredag ved Retten i Aalborg stod tiltalt for at have været i besiddelse af et oversavet jagtgevær, som han overdrog til to mænd, der senere affyrede skud mod en 53-årig knallertkører i Fjerritslev.

Politiets efterforskere var grundige, da de gennemgik gerningsstedet efter skudepisoden. Arkivfoto: Martin Damgaard

Ifølge anklageskriftet skete overdragelsen af våbnet til de to mænd, der er sigtet for skudepisoden 3. marts ved knap 20-tiden i Fjerritslev, på den 39-årige mands bopæl i Løgstør. Den 39-årige var også tiltalt for at have givet de to mænd ammunition til geværet, men den del af tiltalen blev han frifundet for, oplyser anklager Kristina Frandsen, Nordjyllands Politi.

Hun understreger, at manden ikke havde noget med selve skyderiet senere samme aften 3. marts i Fjerritslev, hvor en 53-årig knallertkører blev ramt af skud i hånden, hvilket førte til en større politiaktion i Fjerritslev - en aktion, der stod på hele aftenen og en del af natten med.

Den 39-årige nægtede sig skyldig i anklagerne mod ham.

Han erkendte dog, at han havde haft besøg af de to mænd den aften forud for skyderiet i Fjerritslev, men han nægtede ethvert kendskab til det oversavede jagtgevær og ammunitionen til geværet.

Det blev dog modsagt af et vidne i sagen - nemlig en af de sigtede i sagen om selve skyderiet.

- Den ene af vidnerne, som altså også er den ene af de sigtede i sagen om selve skyderiet, forklarede i retten, at de havde hentet geværet hos den 39-årige. Dertil kommer, at den 39-åriges DNA blev fundet både på det oversavede jagtgeværs aftrækker og på skæftet af geværet. Det gjorde, at retten tilsidesatte den 39-åriges forklaring, om at han intet kendte til geværet, forklarer Kristina Frandsen.

Hun oplyser, at ulovlig våbenbesiddelse giver takstmæssigt de to års fængsel.

Den 39-årige udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.