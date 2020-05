52-årig blev sur og forsøgte at tage pistol fra betjent

BROVST:En 52-årig mand fra Thy er blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at have forsøgt at tage en pistol fra en betjent.

Det oplyser anklager Torben Kauffmann, Nordjyllands Politi.

Den 52-årige var blevet anholdt i forbindelse med, at han skulle afgive vidneforklaring i Retten i Aalborg. På vej til retten skulle han skifte patruljebil i Brovst, og det var i den forbindelse, der opstod tumult

Betjentene har forklaret, at manden skubbede til en betjent og tog fat i betjentens pistol og forsøgte at rykke den ud af hylstret, fordi han blev sur over at skulle visiteres.

Det nægter den 52-årig dog pure, og i Retten i Hjørring forklarede han, at han blot skubbede til betjenten, fortæller Torben Kauffmann.

Manden er sigtet efter straffelovens hårde bestemmelse om ulovlig våbenbesiddelse, og selvom der kun er tale om et forsøg, så er der retspraksis på, at det kan give to års fængsel, oplyser anklageren.

Den 52-årige kærede varetægtsfængslingen.