53-årig anholdt for spritkørsel

BROVST:En 53-årig mand havde ikke kun benzin i tanken, da han mandag sidst på eftermiddagen var årsag til et færdselsuheld på Toftevej midt i Brovst.

Meget tyder på, at han også havde alkohol i blodet, da han kl. 16.38 påkørte en anden bilist.

-Vi mistænker ham for spirituskørsel, oplyser politikommissær Lars Jensen fra Nordjyllands Politi.

Han tilføjer, at manden blev anholdt på stedet og kørt videre for at få taget en blodprøve, som endeligt skal fastslå hans promille.