Nedlukning tvang rask 9. klasse til at blive hjemme fra studietur - men så landede overraskende nyhed

SALTUM:Det var en trist besked, der skulle overbringes til eleverne i 9. klasse på Saltum Skole.

Sognet, som skolen ligger i, er lukket ned efter et stort smitteudbrud på mellemtrinnet på Saltum Skole tidligere på ugen. Selv om ingen elever i 9. klasse er smittet med corona, måtte deres lærere overbringe dem nyheden om, at deres studietur til Berlin på mandag er aflyst på grund af nedlukningen.

- Det var ikke sjovt. Vi er rigtig kede af det, og det er de også. Vi føler med dem, siger skoleleder Søren Jeppesen til Nordjyske.

- Det er en tur, der er meget hype omkring, og som står som en af milepælene i 9. klasse, tilføjer han.

I stedet for en bustur med klassekammeraterne til Berlin kunne eleverne se frem til mere hjemmeundervisning på teenageværelserne, samtidig med at de kan læse, at corona snart ikke længere vil blive betragtet som en samfundskritisk sygdom.

- Det er en smule kontrastfyldt, siger Søren Jeppesen.

Aflysningen blev aflyst

Men der gik ikke mange timer, før skoleleder Søren Jeppesen fik lov til at overbringe en god nyhed.

Tingene tog nemlig en dramatisk drejning sidst på eftermiddagen fredag.

- Jeg fik pludselig besked fra forvaltningen om, at Styrelsen for Patientsikkerhed har omgjort deres beslutning. Så nedlukningen ikke længere gælder udskolingen, så nu kan de komme afsted, siger Søren Jeppesen.

Han var i gang med at annullere både bus og hotel, men heldigvis kunne det godt lade sig gøre, at få begge dele bestilt igen, så klassen mandag morgen kan trille mod den tyske storby.

- Jeg tror, det er godt, at vi har brugt det samme rejseselskab i en årrække, siger skolelederen.

Lærerne er nu gået i gang med at kontakte eleverne og overbringe dem den gode nyhed. Selv fik Søren Jeppesen 'kun' lov til at overbringe nyheden til lærerne.

- De var super glade og nogle blev også helt rørte, siger han.

Eleverne kan nu se frem til at skulle afsted til Berlin med afrejse mandag morgen klokken seks.

- Det er fint, at fornuften sejrer, siger Søren Jeppesen.

Ærgrelse vendt til glæde

Konservatives nordjyske sundhedsordfører Per Larsen fik også beskeden om den lokale dispensation overbragt fredag eftermiddag af sundhedsinister Magnus Heunicke (S) på en sms - og det fik ham til at juble.

- Jeg kan næsten ikke få armene ned lige nu. Det er simpelthen helt fantastisk, at fornuften får lov til at sejre, siger Per Larsen.

Han har tidligere fredag på sin Facebook-profil efter et møde i epidemiudvalget kritiseret netop de lokale sognenedlukninger for at være for rigide og på nuværende tidspunkt overflødige, idet sygdommen fra den 10. september ikke længere vil blive betragtet som en samfundskritisk sygdom. Samtidig vil de sidste restriktioner også blive udfaset.

- Vores folkeskoleelever har om nogen været underlagt restriktioner det seneste halvandet år, og for den her klasse er det altså sidste chance for at komme på en tur sammen - og så falder den på gulvet. Det er så forfærdeligt, sagde han tidligere fredag.

Men med den nye melding fra Styrelsen for Patientsikkerhed blev ærgrelsen vendt til glæde.

- Havde klassen skullet rejse 14 dage senere, ville den aldrig have stået i den her situation, uanset hvordan smittetallet så ville have set ud i sognet. Derfor giver det heller ingen meningen, at klassen skulle tvinges til at blive hjemme nu. Det er helt enestående godt og en af de små sejre i alt det her, som man virkelig kan glæde sig over, siger Per Larsen.