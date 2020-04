Aabybro-fotograf står bag byudstilling om en særlig tid

AABYBRO:Den delvise nedlukning af Danmark under corona-epidemien har givet en anderledes hverdag for de fleste husstande. Den meget alternative tid, som vi har været gennem de seneste uger, vil Christian Thellufsen portrættere i en udstilling, som kan ses i Aabybros butiksruder efter påsken.

Det gør han gennem udstillingen ved navn ”Sammen hver for sig i Aabybro”.

Den lokale fotograf har taget 22 billeder af borgere i byen, som sættes op i 22 forskellige butiksvinduer - ét i hvert. Derudover har han spurgt ind til de forskellige husstandes oplevelse af tiden under nedlukningen.

Familien Hørlyck, Kirkevej i Aabybro, blev fotograferet om søndagen. Foto: Christian Thellufsen

- Vinduerne bliver hængt op ud mod vejen, og der kommer en lille ledsagertekst til. Jeg synes, at det er interessant, hvordan folk har haft det og følt tiden. Jeg spørger folk, hvordan de vil beskrive de seneste 14 dage, og hvad man kan tage med fra den oplevelse. Jeg kan i hvert fald se, at vi har gjort en masse i min familie, som vi normalt ikke havde taget os til, forklarer Christian Thellufsen.

Fotografen fik idéen i den sidste weekend i marts, og på få dage var projektet stablet på benene.

- Lørdag skrev jeg et opslag om idéen, og lynhurtigt meldte en masse sig til. Jeg hørte fra 40-45 beboere og 12 forretningsdrivende med det samme. Søndag begyndte jeg at tage billederne, og mandag tog jeg en rundtur mere i byen. Nu har jeg bestilt billederne og glæder mig til at hænge dem op. Det er sjovt at se, hvor hurtigt man kan engagere folk, når man har en idé. Det er imponerende, siger Christian Thellufsen.

Deltagende butiksruder Pernilles Barbershop Lucky Star Tattoo Aabybro Mejeri Imerco Profil Smykker Frisør Pappilotti Rikke B Thiele Klinik for fodterapi v/Karina Hansen Nordjyske Bank Guka Denmark Expert Danebo Mægler Meny Netto Vendsyssel Bank Nybolig DGI Huset Cafe Rohde Stær Living Blomsterliv Witting

Han lod sig inspirere af et lignende projekt, hvor en amerikansk fotograf fangede lokale på deres dørtrin - og på behørig afstand. Det samme har den lokale fotograf gjort, hvilket kan ses på billederne.

Tanken er ligeledes at give Aabybros borgere noget at se på, når de går gennem en halvtom by.

- I denne tid håber jeg så, at vi kan lære lidt mere om hinanden. Det er en mystisk tid. Der er så mange ude og gå ture, fordi der ikke er andet at lave. Med det her projekt kan jeg give folk noget at se på, når man alligevel er ude og få frisk luft, siger han.

Når udstillingen efter 14 dage er ovre, får hver husstand deres eget billede med hjem.