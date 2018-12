Aabybro IF vandt Nørhalne VVS Cup

NØRHALNE: I et af de mest medrivende og spændende finalestævner i årevis forsatte Aabybro IF med at overraske og vinde 37. udgave af indefodboldstævnet, Nørhalne VVS Cup, søndag aften.

Foran 300 tilskuere i en propfyldt hal vandt Aabybro IF finalen med 6-4 over Vejgaard B efter et tæt opgør. Dermed satte Aabybro IF en tyk streg under, at holdet er stævnets positive overraskelse, da Aabybro IF også vandt det indledende stævne torsdag aften.

Og for Aabybros spillere og ikke mindst tilskuere var sejren i semifinalen over Jammerbugt FC med 5-3 en stor triumf, hvilket både glæde og klapsalver under og særligt efter kampen vidnede om.

Den anden semifinale ved finalestævnet var en gentagelse af finalen i Nørhalne VVS Cups anden indledende runde fredag aften mellem Vejgaard og Nordens Paris, og Vejgaard gentog sejren ved at vinde 5-2.

Det betød, at kampen om 3. pladsen stod mellem Jammerbugt FC og Nordens Paris med sejr til først nævnte på 6-3.

I finalen blev Viktor Svarre kåret som Aabybro IFs bedste spiller, mens Niki Fischer løb med titlen hos Vejgaard.

Stævnets topscorer blev Mads Larsen, Jammerbugt FC, med 33 mål.

Aabybro IFs spillere ved finalestævnet var Morten Eriksen, Viktor Svarre, Rune Larsen, Oliver Van de Weerd, Christian Lønstrup og Kasper Vingaa, mens Henrik Sørensen deltog ved torsdagens stævne.

Vejgaard stillede med blot fire mand til finalestævnet - Niki Fischer, Malthe Mondrup, Mads Vestergaard og Nicolai Rask Lassen, mens Lasse Storvang, Mikkel Hansen og Mathias Mortensen var med i det indledende stævne fredag.

Jammerbugt FC kom med Lasse Steffensen, Andreas Rosengren, Søren Astrup, Simon Jensen, Mads Larsen og Christopher Leth.

Slutstillingen i den ene af de to puljer ved finalestævnet blev:

Nordens Paris, Aabybro IF, Storvorde SB og Aalborg Futsal.

Den anden pulje sluttede:

Jammerbugt FC, Vejgaard B, Skjold Sæby og Aalborg Chang.