Aabybro Skole hjemsendte over 100 elever: Nu er smitten under kontrol

AABYBRO: - Det har været et af de større udbrud, vi har haft, fordi der er mange flere smittede. Flere børn har også haft symptomer, og det sker heller ikke altid, siger Diane Aarestrup, ledende sundhedsplejerske i Jammerbugt Kommune.

Hendes afdeling har fulgt smitteudbruddet på Aabybro Skole tæt, siden det første smittetilfælde på skolen fandt sted den sidste weekend i maj.

I dagene efter bredte virussen sig som en dominoeffekt. Torsdag 3. juni var der, sammenlagt med smitten fra weekenden i maj, konstateret 10 positive tilfælde på skolen blandt eleverne.

Derfor sendte man efterfølgende skolens fem 5. klasser hjem, da det var på den årgang smitten havde bredt sig. Flere elever fra 9. årgang og senere elever fra en 4. klasse er i de sidste par uger også blevet sendt hjem, da der også har været smittetilfælde i de kredse.

Efter nu godt to uger med hjemsendte elever fra de tre årgange, er smitten under kontrol.

- Femte årgang har været lukket ned, og de starter op i skole igen på mandag (red. 14 juni). Der kom nogle nye smittede elever fra årgangen i søndags (red. 6 juni) – så gennem dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, gav vi dem lidt ekstra tid hjemme, siger Diane Aarestrup.

- Forældrene har taget kontakt til os med ekstra spørgsmål, og spurgt om hvordan vi kan gøre, så jeg synes faktisk det har været en rigtig god oplevelse i forhold til samarbejdet, siger Diane Aarestrup, ledende sundhedsplejerske og kommunalpolitiker (S) i Jammerbugt Kommune. Arkivfoto: Peter Mørk

Rettidig omhu

- Fordi vi havde så godt styr på situationen, sagde Styrelsen for Patientsikkerhed, at det ikke var nødvendigt at lukke hele mellemtrinnet på skolen ned, siger Diane Aarestrup.

Kommunens medarbejdere var hurtige til at reagere på den stigende smitte, og har løbende været i tæt dialog med skolen samt sognets idræts- og fritidsforeninger.

Træningspas for flere idrætshold har i den sidste periode været aflyste, for at hjælpe med at minimere smitterisikoen. Det har gjort en betydelig forskel, fortæller Diane Aarestrup.

- Idrætsforeningerne har været gode til at hjælpe. En dag skulle flere elever have været til svømning om eftermiddagen klokken 16, og der var personalet fra svømmehallen hurtige til at få ringet rundt, skrevet på facebook til forældre og gjort alt de kunne, for at eleverne ikke skulle møde op på dagen, siger Diane Aarestrup.

Foreningerne har valgt at lukke for hele hold til forskel for at udelukke enkelte børn, da det kan være svært at opspore præcist hvilke børn, der har været udsat for en smitterisiko.

Styrelsen for Patientsikkerhed har været inde over kommunens beslutninger, for at danne fælles fodslag i handleplanen. ArkivfFoto: Bo Lehm

Ikke helt i mål

I den seneste ugentlige smitteopgørelse fra SSI, havde Aaby Sogn, som Aabybro er en del af, 29 smittetilfælde på en uge.

Den ugentlige periode strækker sig fra 31. maj til 6. juni, der udgjorde smitten i sognet næsten halvdelen af alle smittede i Jammerbugt Kommune for perioden (62 smittede i de 28 sogne).

- Jeg har lige været inde og kigge, og der var et fald på to smittede i hele Aaby Sogn. Men der er jo et stykke vej endnu – det er jo kun i nye smittede, de opgør tallet, siger Diane Aarestrup, der sammen med resten af kommunens sundhedsfaglige personale, kan følge med i smitteudviklingen 24 timer i døgnet.

De næste ugentlige tal for smitte i sognet bliver opgjort 14. juni og viser perioden fra 7. juni til 13. juni.