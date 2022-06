Årgang "lockdown" blev med taler og sang sendt videre på livets vej

FJERRITSLEV:- Som smukkeste blomster på sommerens bud da, endelig, springer studenterne ud, sang koret, da årets i alt 146 studenter marcherede ind i gymnasiets glassal. Den såkaldte FG-sang synges hver sommer i forbindelse med dimissionen og var en ganske bevægende indledning på årets dimission - der blev da også flere steder blandt de pårørende til studenterne, tørret et par tårer væk i øjenkrogene.

Traditionen tro var der indmarch til den såkaldte FG-sang og det tog en del tid, inden alle 146 studenter var sunget på plads. Mattias Bodilsen

Den bevægende sindsstemning fortsatte, da afgående formand for skolens elevråd, Anna Vallentin Møller, holdt tale - og ikke mindst, da hun fremførte Søs Fengers' "Sidste time". I sin tale gav Anna Vallentin Møller blandt andet udtryk for, at studietiden ikke blev, som man måske havde forventet.

Nu forhenværende formand for elevrådet, Fjerritslev Gymnasium, Anna Vallentin Møller, holdt en bevægende tale og sang lige så bevægende. Mattias Bodilsen

- Da vi nytårsaften 2019 sad på kollegieværelset på Fjerritslev Kro, var vi enige om, at 2020 ville blive starten på et stort årti. Det blev også stort, men det blev et årti, som blev præget af covid-19 og nu krig i Europa, og det har haft stor indflydelse på vores studietid.

- Vi kom igennem, vi har fået huen, der er ikke flere eksamener - nu venter fester og hestevognskørsel, lød det fra Anna Valentin Møller, inden hun sluttede af med at citere et vers fra Kim Larsens "De Smukke Unge Mennesker".

Og et smukt skue var det: et hav af huer i forskellige farver - de røde, de lyseblå og de mørkeblå for henholdsvis stx, hf og hhx - 146 af slagsen sad bænket på stole i glassalen og ventede på at få udleveret beviset på endt uddannelse.

Et farvehav af huer udgjorde et smukt syn. Mattias Bodilsen

- Find frem til jeres værdier

Rektor Mikkhal Helmsdal gjorde i sin tale det klart overfor de unge mennesker, at de med dagens eksamen har indledt en dannelsesproces, som skal føre dem "frem mod nye mål". I et samfund med utallige muligheder, opfordrede han alle til at give sig tid til at mærke efter, hvad der føles rigtig for at finde frem til de værdier, der er vigtige for den enkelte.

- Uanset hvor man ender henne - i hvilket erhverv, på hvilket ledelsesniveau, hvilken branche, om man arbejder efter et kald om at redde og forbedre verden, gøre nye videnskabelige opdagelser eller berige andres liv gennem kunst og kultur eller om man arbejder ud fra en økonomisk målsætning om at skabe materiel værdi for sig selv og andre, vil man altid komme langt med grundlæggende og jordnære værdier som ordentlighed og menneskelighed, sagde Mikkhal Helmsdal blandt andet.

- I unge har tiden foran jer. Brug den godt. Og husk: Tid er ikke penge, tid er tilstedeværelse i verden, lød rådet fra rektor.

Marius Abrahamsen Giessing og Astina Ghatani var årets første og sidste student og fik derfor, sammen med rektor Mikkjal Helmsdal, æren af at plante årgangstræet for studenterårgang 2022. Mattias Bodilsen

Borgmester Mogens Chr. Gade (V), holdt tale i sin egenskab af bestyrelsesformand for Fjerritslev Gymnasium, og han takkede blandt andet studenter og deres forældre for at lade gymnasiet danne ramme om studietiden.

- Den støtte er afgørende for, at vi her, hvor der er lidt længere afstand mellem husene, har et uddannelsessted med høj faglighed. Landets største gymnasium er det ikke, men det er nok landets bedste, sagde han blandt andet.

Som afsked sang lærerne "We'll meet again". Mattias Bodilsen

Traditionen tro blev der uddelt en række legater, sunget afskedssang fra lærerne, ligesom rektor, sammen med to af de nyudklækkede studenter, plantede et årgangstræ uden for gymnasiet.