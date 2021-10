Ægtepar gjorde makabert fund nær strand

TRANUM:En hyggelig tur til det smukke naturområde nær Tranum Strand udviklede sig til en makaber oplevelse for Birkelse-parret Hans Jørn Thomsen og hustruen Inge.

Tirsdag eftermiddag havde de været ude for at lufte deres hunde i området, men da de kom kørende tilbage ad Lerup Strandvej, bemærkede de noget mærkeligt.

- Pludselig lettede en masse sorte fugle, og så tænkte jeg, "hvad fa'en er det". Så kiggede vi nærmere ind i området, fortæller Hans Jørn Thomsen.

Og tæt på vejen lå resterne af to kreaturer. De så maltrakterede ud.

Mærker fjernet

- Det er lidt makabert, konstaterer Hans Jørn.

Som også bemærkede, at øremærkerne på de to døde dyr var fjernet.

Hvad der præcist var sket med dyrene, ved han ikke.

- Men de er nok efterladt af nogen, der ikke har helt rent mel i posen, ellers smider man dem da ikke dér. Man slagter da ikke sådan nogle kreaturer, men kører dem på slagteriet, lyder det fra Hans Jørn Thomsen.

Han kontaktede Nordjyllands Politi, som har været på stedet for at tjekke de døde dyr.

Politiet: Ikke slagtet

Politiet tror ikke, at nogen har indfanget kreaturerne, slagtet dem og efterladt resterne tæt på vejen.

- Det er ikke slagtede dyr, siger politikommissær Henrik Jensen fra dyrevelfærdsafdelingen hos Nordjyllands Politi.

- Det er kreaturer, som er døde og slæbt ud til vejen med henblik på, at de skal køres til destruktion. De har været døde i flere uger og er gået i forrådnelse, siger han.

Hvem ejer dyrene?

Hvem der har ansvaret for de døde dyr, er stadig uvist.

- Vi er ved at se, om nogen vil kendes ved dem.

Naturstyrelsen ejer et område ved siden af Lendum Strandvej, og her går adskillige privatejede kreaturer for af afgræsse området. Det kan være to af de dyr, der er døde, formoder politiet.

- Intet tyder på, at der ligger noget kriminelt bag, understreger Henrik Jensen.

Han kan ikke udelukke, at nogen har fjernet øremærkerne på de døde dyr for at slippe for at betale regningen for at få bragt dyrene til destruktion.