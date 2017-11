Ældre ægtepar endte i grøften

INGSTRUP: Et ældre ægtepar var søndag formiddag ude for et solouheld på Kettrupvej syd for Ingstrup.

Uvist af hvilken årsag mistede den 82-årige mandlige fører herredømmet over sin bil, som endte i grøften, hvor den rullede rundt på taget, oplyser Nordjyllands Politi.

Mandens 78-årige hustru var teknisk fastklemt og klagede over smerter i benene.

Efter uheldet blev ægteparret kørt til Sygehus Vendsyssel i Hjørring, hvor de blev undersøgt.

Ifølge politiet blev ingen dog alvorligt kvæstet ved uheldet.