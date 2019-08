Ældre ægtepar røvet i eget hjem med peberspray - røvere stadig på fri fod

AABYBRO: Et ældre ægtepar på henholdsvis 84 og 88 år blev natten til mandag udsat for et hjemmerøveri i deres hjem ved Aabybro.

Røverne er fortsat på fri fod, og politiet håber på hjælp fra offentligheden.

Politiet fik anmeldelsen klokken 06.40, og den indledende efterforskning har vist, at ukendte gerningsmænd i løbet af natten er trængt ind i ægteparrets bolig, hvor de blev tilbageholdt og udsat for peberspray.

Røvernes udbytte blev et endnu ukendt kontantbeløb, fortælller vicepolitiinspektør Anders Uhrskov, Nordjyllands Politi.

Politi har endnu ikke det fulde overblik over det præcise hændelsesforløb - blandt andet hvornår røverne slog til, hvor lang tid de var i ægteparrets hjem.

Intensiv efterforskning

Politiet er fortsat til stede på Kattedamsvej mellem Aabybro og Biersted, og arbejder stadig på og omkring adressen, og derfor vil man se en del politiet i området i den kommende tid, oplyser Nordjyllands Politi.

Vicepolitiinspektør Anders Uhrskov, der er ansvarlig for efterforskningen, understreger, at politiet har afsat adskillige styrker til at efterforske hjemmerøveriet.

- Røveri i eget hjem – hvor man skal føle sig tryg – er en yderst alvorlig sag, så vi efterforsker lige nu intensivt i sagen,” siger vicepolitiinspektøren, og tilføjer, at politiet også indledningsvist tager hånd om de forurettede.

- De havde heldigvis ikke brug for akut lægehjælp, men de er naturligvis dybt berørt af situationen.

Ring 114 med oplysninger

Politiets efterforskningsopgave i den kommende tid er massiv, og den består blandt andet i at undersøge gerningsstedet og området omkring det, afhøre de forurettede, foretage afhøringer for at finde vidner.

- Og hvis man har oplysninger i sagen, så bedes man straks ringe til os. Vi hører især gerne fra vidner eller nogen, der bemærket noget i området i den seneste tid, lyder opfordringen fra vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.

Politiet sidder klar til at modtage henvendelser fra offentligheden, hvis man har oplysninger i sagen. Man bedes i så fald straks ringe til politiet på telefonnummer: 114.

Politiets signalement af gerningspersonerne er sparsomt:

To mænd, 20-30 år, almindelig af bygning, iført mørkt tøj, tildækkede ansigter