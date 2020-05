Ældste elever kan starte i skole

JAMMERBUGT:Genåbningen af skolerne er nu gået ind i fase to, og derfor kan eleverne i 6-10. klasse se frem til at mødes i skolen igen efter mange uger hjemme. I Jammerbugt Kommune glæder skolerne sig til at se de store elever igen allerede fra mandag,

Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune besluttede torsdag 14. maj 2020, at skolerne genåbner for alle elever på mandag 18. maj.

Åbningen sker i tråd med de retningslinjer, kommunen modtog onsdag fra Børne- og Undervisningsministeriet.

- Det er vigtigt for Børne- og Familieudvalget, at genåbningen sker forsvarligt og er tryg for både elever, forældre og medarbejdere. I Børne- og Familieudvalget har vi set på, at forberedelserne understøtter en genåbning, som er sundhedsmæssig forsvarlig og tryg for alle. I vores drøftelser har vi også set på, hvordan skolerne under de ekstraordinære omstændigheder har mulighed for at organisere undervisningen, så den i videst muligt omfang lever op til de vanlige faglige krav. I den forbindelse vil jeg gerne kvittere skolerne og forvaltningen for det store stykke arbejde, de har gjort, med at få det hele til at lykkes til på mandag, udtaler formand for Børne- og Familieudvalget Ulla Flintholm.

En anderledes skoledag

De skærpede retningslinjer betyder, at skoledagen vil være anderledes for 6–10. klasserne, ligesom den fortsat er for de yngste klasser.

Det er politisk besluttet at reducere undervisnings, og den tid, eleverne bruger fysisk på skolerne, til 25 timer om ugen for alle elever.

En del af undervisningen kommer til at foregå udendørs, og nogle få klasser vil flytte til nye rammer og lokaler uden for skolens matrikel for at kunne efterleve sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

- Vi er fortsat i en genåbningsfase, derfor vil undervisningen være nødundervisning. Skolerne skal tage de nødvendige sundhedsmæssige hensyn i organiseringen af undervisningen for at undgå smittespredning, og sammen med skolerne følger vi løbende op på nye retningslinjer hos ministeriet og KL. Vi glæder os meget til at åbne for de elever og lærere, som har klaret undervisningen hjemmefra i lang tid nu. Genåbningen for de yngste elever foregik trygt og med højt humør, og det er jeg sikker på vil fortsætte i denne 2. fase. Jeg vil gerne takke alle medarbejdere, som arbejder hårdt og professionelt i en meget omskiftelig tid, og alle elever, som på samme vis opfører sig yderst ansvarligt, og som møder alle de mange forandringer med godt humør og engagement, fortæller Helle Nørgaard Pedersen, der er konstitueret Skole- og Dagtilbudschef.

Skolerne i Jammerbugt Kommune får dermed en fælles opstart med fælles rammer for alle skoler, men med lokale løsninger for organiseringen af skoledagen og undervisningen. Mødetider, mødesteder mv. for de enkelte klasser bliver meldt ud lokalt fra skolerne.