Ærgerlige sommerhusejere undrer sig over, at en tinglyst vej er flyttet

BLOKHUS:En sti fra et sommerhusområde i den nordlige del af Blokhus vækker ærgrelse hos en række sommerhusbeboere, der mener, at Jammerbugt Kommune lader hånt om ejendomsretten.

Sagen tager sin begyndelse, da en ejendom, som tidligere husede DUI Leg og Virke, blev revet ned for at give plads til et nyt sommerhus. I forbindelse med byggeprojektet blev der fjernet bevoksning, som medførte løst sand og betød, at den eksisterende sti - mellem hybenbuske og havtorn - mistede sit rodnet, og derfor blev farlig at gå på.

Stien til stranden blev porøs efter at et sommerhus blev bygget Privatfoto

På grund af det ustabile sand vurderede kommunen, at der kunne være fare for nedstyrtning. Derfor blev det besluttet at flytte stien.

- I sommers valgte kommunen at flytte stien nogle flere meter længere nordpå, men den nye sti var imidlertid lavet så stejl, at vi ikke kunne benytte den, siger Charlotte Schönhoff.

- Stien har jo en hældning på næsten 80 grader, siger hun.

Jammerbugt Kommune valgte efterfølgende at lave en tredje i nærheden af den oprindelige sti. Men stiens beskaffenhed er fortsat problematisk, mener sommerhusejerne.

- Stien er fortsat mere stejl end den oprindelige, og det kræver god form at komme op ad den. Vi kan godt leve med, at stien nu er flyttet, men vi kunne godt ønske os, at den blev mere fremkommelig, siger Bente Würgler og påpeger, at det er dårlig service ikke blot over for beboerne i området, men også for turister, der besøger området.

- Vi er vrede og ærgerlige over den her situation, og vi håber vitterligt, at kommunen vil sørge for, at stien igen bliver nemmere at benytte, siger hun.

Sommerhusejerne undrer sig endvidere over det principielle i, at Jammerbugt Kommune uden varsel flytter en sti.

- Vi har et skøde fra 1933, som viser, at Interessentskabet Sømærkekvarterets Vejlav, Blokhus, ejer blandt andet sti 40, og i øvrigt hele området, som fører ned til det areal, hvor stien er anlagt. Derfor undrer det os meget, at kommunen blot kan flytte stien, som ejes af et vejlaug, uden at vi har været orienteret herom, siger Bente Würgler.

- For mig at se, er der tale om et lovbrud og desuden brud på de etiske spilleregler. Vi føler magtesløshed over, at vi kan blive tilsidesat på den her måde, når vi står med et skøde i hånden, der viser, at det er et vejlav, som ejer denne sti, siger Charlotte Schönhoff.

Kan ikke finde ejer af skødet

Hos Jammerbugt Kommune har afdelingsleder i Vand og Natur, Henrik Damsgaard, kendskab til det omtalte skøde fra 1933, som er udstedt til Interessentskabet Sømærkekvarterets Vejlav, Blokhus.

Han afviser dog, at kommunen bryder loven ved at flytte dem omtalte sti. Det har nemlig ikke været muligt at finde frem til ejeren af vejlauget.

- Når vi søger efter ejeren af arealet, får vi at vide, at det er ”I/S Sømærkekontorets og Vejlav”. Når man søger efter vejlavet, eksisterer det tilsyneladende ikke længere, siger Henrik Damsgaard.

Når det ikke har en ejer, er det kommunen, som administrerer arealet.

- Det betyder, at vi skal give samtykke, hvis nogen har ønsker til arealet. Eventuel anvendelse skal ske i overensstemmelse med loven og med brugernes interesser, siger Henrik Damsgaard.

Man kan vel godt konstatere, at flytningen af sti 40 ikke var i brugernes interesser?

- Det kan man godt sige, men i dette tilfælde er det ikke et spørgsmål om, hvad brugerne har lyst til, men et spørgsmål om sikkerhed for brugerne af stien. Som administrator skal vi vedligeholde vejen og sikre, at der er adgang til stranden, og det er der nu, siger Henrik Damsgaard, der afviser, at kommunen vil imødekomme sommerhusejernes ønske om at gøre stien mindre stejl.

- Jeg har ikke selv været oppe og kigge på stien, men jeg tror nok, at vi må sige, at sagen er afsluttet fra vores side. Det her er den bedst mulige løsning, hvis vi ikke skal begynde at lave terrænændringer, siger han.

Den konklusion er sommerhusejerne ikke tilfredse med, og de vil kæmpe videre for, at stien bliver nemmere at færdes på. De undrer sig endvidere over, at det ikke har været muligt for kommunen at lokalisere en ejer af arealet.

- De forskellige matrikelnumre fremgår af skødet, så det burde være en enkel opgave at lokalisere ejerne af matriklerne, som dermed ejer arealet, siger Bente Würgler.