Affaldstyve stjal et ton kobber fra virksomhed i Brovst

BROVST: Svejsevirksomheden Bjarne Risbjerg Madsen ApS på Vangen i Brovst blev onsdag udsat for indbrud. Det oplyser John Clemmesen, Nordjyllands Politi.

Indbrudstyvene brød døren op til et værksted, hvorfra de tog et ton kobber og kørte det ud til vejen med en truck. Alarmen gik i værkstedet, men tyvene fik alligevel båret sig ad med at få fragtet kobberet ud til et køretøj, der kunne køre tyvekosterne væk.

- Kobberet er nok en eller anden form for affald, men det har altså en høj værdi, siger John Clemmesen.