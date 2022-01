Afviser klage: Her skal der bygges 15 nye vindmøller

JAMMERBUGT:I Øster Rendbæk ved Store Vildmose kan de nu se frem til, at 12 gamle vindmøller bliver fjernet for til gengæld at blive erstattet af 15 nye og større, men også mere støjsvage møller.

Planerne har været længe undervejs, men kan nu endelig føres ud i livet, fordi Miljø- og Fødevareklagenævnet har stadfæstet Jammerbugt Kommunes tilladelse til at opføre de 150 meter høje møller i området.

Danmarks Naturfredningsforening frygter, at de høje vindmøller, hvoraf nogle bliver opført indenfor 3,4 kilometers afstand af et område, hvor man ved, der lever en kongeørn, øger risikoen for 'birdstrikes', skriver de på deres hjemmeside.

Derfor håbede de, at Miljø- og Fødevareklagenævnet på baggrund en klage, ville bede kommunen om, at behandle sagen påny.

- Vi havde håbet og forventet, at klagenævnet havde henvist sagen til fornyet behandling i kommunen med krav om en ny placering af vindmøllerne, som ikke kolliderer med væsentlige fugle- og naturinteresser, skriver formand for Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt, Søren Rosenberg i en pressemeddelelse på foreningens hjemmeside.

Danmarks Naturfredningsforening foreslog, at syv af de femten møller blev fjernet fra projektet.s

Ørnens parforhold var afgørende

Kongeørnen, som har været omdrejningspunktet i sagen, har en enkelt gang, i 2016, har haft unger i reden, men i skrivende stund er den tilsyneladende single.

Og netop det faktum har haft stor betydning for sagsforløbet.

Undervejs i projektet er der lavet adskillige fugleundersøgelser, der har fokuseret på kongeørnen, som risikerede naboer med meget større vinger end den selv har.

Og Jammerbugt Kommunes egen advokat i sagen, Codex, har tidligere givet projektet det gule kort.

Miljøstyrelsen anførte, at opstilling af vindmøller 3,5 km fra en kongeørnerede var problematisk, og en negativ påvirkning af bestanden ikke kunne udelukkes. På den baggrund vurderede Codex advokater, at mølleprojektet med sin daværende placering af møllerne, sandsynligvis var være i strid med fuglebeskyttelsesdirektivet.

På den anden side vurderede vindmølleopstillernes advokat, Bech-Bruun, at der ikke forelå et veto fra Miljøstyrelsen, og at Miljøstyrelsen i øvrigt ikke var myndighed i sagen.

Advokaterne anførte, at Miljøstyrelsens bemærkninger bl.a. baserede sig på, at der var et ynglende kongeørnepar i området.

Men Miljøstyrelsens bemærkninger var fra starten af 2019, og i mellemtiden er der kun observeret en enlig han-ørn, der i sagens natur ikke yngler.

På den baggrund stadfæstede Miljø- og Fødevareklagenævnet kommunens afgørelse i sagen.

Til TV2 Nord siger borgmester Mogens Chr. Gade, at projektet nu kan sættes i værk.