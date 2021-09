Akutlægehelikopteren letter nu fra Vester Hjermitslev

VESTER HJERMITSLEV: Den har været længe undervejs - næste tre år - men fredag oprandt dagen endelig, hvor akutlægehelikopteren kan lande og lette fra Vester Hjermitslev.

Herfra skal den nu sikre, at nordjyderne kan få hurtig hjælp, hvis de bliver kritisk syge. Uanset hvor i landsdelen de befinder sig.

Forløbet om, hvor i landsdelen helikopteren skulle placeres, har dog været et omdiskuteret emne. Flere satte spørgsmålstegn ved, om placeringen i den nordlige ende af Jammerbugt Kommune var den rigtige placering i forhold til, at helikopteren skal dække hele Nordjylland.

Men nu glæder regionsrådsformanden sig over, at der kan komme ro om projektet.

- Helikopteren, der nu har base her ved Saltum, er et vigtigt ekstra ben i det akutte beredskab. Tilsammen bidrager de fire helikoptere til, at akut syge og tilskadekomne med alvorlige lidelser får hurtig, specialiseret hjælp, uanset hvor de opholder sig i landet, siger Ulla Astman (S) i en pressemeddelelse.

Ulla Astman (S) er også næstformand i Danske Regioner. Foto: Niels Åge Skovbo / Region Midtjylland

En del af landsdækkende indsats

Akutlægehelikopteren indgår i et nationalt beredskab på i alt fire akuthelikoptere, som er spredt udover landet.

- I akutte situationer er tid ofte en afgørende faktor. Det kan eksempelvis være ved blodprop i hjerne eller hjerte, eller ved alvorlige ulykker. Det er meningsfuldt at være med til at yde den hurtige indsats, som lægehelikopteren tilbyder, siger Troels M. Hansen, lægefaglige leder af akutlægehelikopteren i pressemeddelelsen.

Helikopteren er blandt andet bemandet med en læge og en paramediciner. Det betyder, at behandling og diagnostik af patienten kan gå i gang, allerede når helikopteren er fremme ved patienten.

Fakta om helikopteren - Den nationale akutlægehelikopterordning drives af regionerne i fællesskab, og midlerne til drift kommer fra Staten. - Akutlægehelikopteren, der nu får base ved Saltum, blev sat i drift 2. januar 2019. De første 2 år og 9 måneder har den haft midlertidig base ved Aalborg Lufthavn. - Udover helikopteren ved Saltum har regionerne yderligere tre akutlægehelikoptere med baser i henholdsvis Skive, Billund og Ringsted. - Helikopterne er døgnbemandede året rundt af en pilot, en akutlæge og en paramediciner. - Fra januar til og med juli 2021 har de fire akutlægehelikoptere i alt fløjet 2.890 gange. I hele 2020 fløj de i alt 4.672 gange. VIS MERE

En national beslutning

Det var regeringen og Dansk Folkeparti, der i 2018 blev enige om, at akutlægehelikopteren skulle placeres i nærheden af Saltum.

Akutlægehelikopteren gik i drift 2. januar 2019, men har indtil nu haft en midlertidig placering ved Aalborg Lufthavn, mens der blev bygget en ny helikopterlandingsplads i den nordlige ende af Jammerbugt Kommune.

Placeringen kom dengang som en overraskelse for landmand og medlem af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt, Torben Sørensen (V), der også er medlem af Jammerbugt Kommunes teknik- og miljøudvalg og som ejede jorden, hvor landingspladsen skulle bygees.

- Det kom ud af det blå. Der blev opført nogle prikker til måling derude i området, og så kom der et borgermøde om, at der skulle være en ny helikopterplads, sagde han tilbage i maj til Nordjyske.

Han havde kort forinden plantet pil på marken, og det var han da en smule træt af, da han fik besked om, at der nu skulle ligge en helikopterlandingsplads.

- Havde jeg vidst det, så havde jeg ikke lige brugt energi på at sætte 10.000 pil op.

