Alarm fra stranden: Frygt for drukneulykke

SALTUM:Med temperaturer, der søndag var oppe at kysse 30 grader, valfartede både nordjyder og turister til de nordjyske strande.

På stranden mellem Saltum og Blokhus blev glæden over det flotte sommervejr pludselig forvandlet til nervepirrende drama, da der kl. 17.28 blev slået alarm fra vandkanten.

Ifølge Nordjyskes oplysninger var en kvinde på et surfbræt pludselig tabt af syne i den lette fralandsvind, og inden strandgæsterne fik set sig om, var der også både politi, lægehelikopter og beredskab med en hurtigtgående båd til stede på stranden.

- En kvinde var drevet ud på et surfbræt, men en anden strandgæst med et paddleboard reagerede hurtigt ved at sejle ud og få kvinden med ind. Hun er i god behold, og alt er i skønneste orden, oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.