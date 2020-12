Alarmen var voldsom - men bilister slap billigt

BONDERUP:Der blev trykket hårdt på alarmknappen, da der kort efter kl. 16 mandag eftermiddag blev ringet 1-1-2 efter en kollision mellem to biler på Lørstedvej i den lille by Bonderup mellem Brovst og Fjerritslev.

- Meldingen var, at to biler var kørt frontalt sammen, oplyser vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

Der blev sendt både ambulance og lægehelikopter til stedet. Helikopteren var i luften i forvejen og var hurtigt fremme, men det viste sig hurtigt, at der kun var tale om materiel skade. Førerne af de to biler, der var alene i hver sit køretøj, slap uden skrammer.

- Begge biler er ret skadede, men førerne er sluppet uden skade. Trafikken har også kunnet komme forbi derude.

I forbindelse med uheldet skete der også et oliespild fra de to køretøjer, og det tog Nordjyllands Beredskab sig af at få fjernet.

- Der er stort set ryddet op, oplyser Poul Fastergaard.