Aldrig har så mange gæstet Fårup: Nu forbereder parken sig på sæson 2023

FÅRUP:Selv om Fårup Sommerland er tom for gæster denne smukke efterårstorsdag, hersker der alligevel aktivitet rundt omkring i parken. De ansatte har travlt med at gøre parken klar til sit vinterhi, og det indebærer, at butikker og spisesteder skal pakkes ned, attraktioner lukkes, udsmykningen fra efterårsferiens store event "Lysfald" skal pilles ned, og så skal der pustes ud ovenpå en travl sæson.

Der bliver pakket ned rundt omkring i hele parken i disse dage.

Siden parken åbnede 9. april har hele 768.683 gæster besøgt Fårup Sommerland, og dermed går sæson 2022 over i historien som den bedste nogensinde siden åbningen i 1975.

Ifølge administrerende direktør Niels Jørgen Jensen skyldes de flotte besøgstal blandt andet, at parken i år kunne præsentere rutsjebanen Fønix.

- Uden sammenligning er det den største forlystelsesinvestering i Fårup Sommerlands historie, og den har åbenlyst været et trækplaster. Samtidig har vi igen i år investeret massivt i vores events som for eksempel "Lysfald" som har været endnu større end tidligere, siger han.

Fårup Sommerland lukkede døren i søndags, hvor efterårsferien med flere end 100.000 gæster satte et flot punktum for sæson 2022.

Loyale nordjyder

Hovedparten af parkens gæster kommer fra Danmark - omkring 80 procent mens resten er udenlandske gæster, som primært kommer fra Norge, Sverige, Tyskland og Holland. I år er andelen af tyske gæster steget, mens de norske gæster er tilbage på niveau fra tidligere år. Og, konstaterer Niels Jørgen Jensen, så har der været en massiv opbakning fra de nordjyske gæster.

- Vi mærker stor loyalitet fra nordjyderne. Vi har i år solgt det højeste antal sæsonkort nogensinde, og det er vi taknemlige for, for sæsonkortholderne udgør en forholdsvis stor andel af vores gæster, siger Niels Jørgen Jensen.

Direktør Niels Jørgen Jensen i snak med tekniker Jan Bjeldskov, der er i færd med at lukke en af parkens mange attraktioner,

Udfordrende corona-år

Niels Jørgen Jensen har trådt sine barnesko i Fårup Sommerland, hvor han i 1992 begyndte som opvasker i restaurant Loen. I 2003 afsluttede han cand. merc.-uddannelse og blev ansat i Fårup Sommerland, hvor han indtil 2014 havde forskellige poster som parkchef, direktionsassistent og personalchef. Herefter blev han ansat i Lego House A/S, indtil han i september 2019 vendte tilbage til Fårup - denne gang som administrerende direktør.

Her tog han hul på sæson 2020, som skulle vise sig at blive skæbnesvanger på grund af covid-19. Men Niels Jørgen Jensen og holdet fik styret skibet sikkert igennem pandemien, og kan nu med rette glæde sig over, at skibet kom sikkert i havn.

- I 2020 kæmpede vi med en vis legemsdel i vandskorpen, men vi kom ud af det på den anden side og havde i 2021 vores tredje bedste sæson. I år kan vi glæde os over en signifikant gæsterekord samtidig med, at vi har haft en meget høj gæstetilfredshed, siger Niels Jørgen Jensen.

- Det er fantastisk at få muligheden for at være med på denne rejse, hvor vi kan se, at tingene lykkes, og det er en succes, som hele organisationen, bestyrelse og ejere har andel i, siger direktøren, som i april i en artikel udtalte følgende: "mit mål for den kommende tid er, at rekorden fra 2013 med 656.000 gæster bliver slået i år".

Trækvognene er stillet på plads og klar til sæson 2023.

Dette mål blev indfriet allerede 11. september og med en velbesøgt efterårsferie med godt 103.000 gæster mod 82.500 året før, blev der sat et flot punktum for sæsonen. Den store tilstrømning af gæster gav imidlertid trafikale udfordringer en overgang, og der blev derfor etableret en ekstra udkørsel.

- Denne løsning var midlertidig, men vi har fokus på udfordringen og vil derfor arbejde på at finde en varig løsning, siger Niels Jørgen Jensen.

Fårup Sommerland åbnede i 2016 Hotel Fårup, og her er der ligeledes grund til glæde, for 12 procent flere valgte at overnatte på hotellet i forhold til 2021.

Forbereder sæson 2023

Der er dog ikke alverdens tid til at hvile på laurbærrene. Udover at lukke parken ned, går parkens håndværkere om kort tid i gang med at etablere nyhederne til 2023.

- Vi investerer i et nyt børneområde, hvor vi får en stor karrusel, og desuden skal der etableres en ny legeplads ved Fønix. Vi oplever en stor interesse for de eventbaserede oplevelser, senest Lysfald, og derfor vil vi vil også kigge ind i, hvordan vi kan udvikle parken på dette område, fortæller Niels Jørgen Jensen.

Han tilføjer, at der desuden vil blive investeret i en udvidelse af køkkenfaciliteterne på Hotel Fårup, og desuden vil vinterpausen blive brugt på at opnå optagelse i Green Attraction. Det er et nyt miljømærke målrettet attraktioner, museer og zoologiske anlæg og er pendant til hotelbranchens "Green Key". Samtidig vil parken energioptimere i det omfang, det er muligt.

Fårup Sommerland åbner til sin 48. sæson 3. april 2023, og Niels Jørgen Jensen vil ikke sætte tal på forventet besøgstal og spå om nye rekorder, men han er fyldt med optimisme.

- Når samfundet gennemgår kriser, smitter det af på dele af dansk turisme grundet indlandsturismen. I kølvandet på finanskrisen havde vi rigtig mange besøgende, og den nuværende krise kan igen betyde, at mange danskere vælger at holde ferie i Danmark, så jeg håber i det lys, at vi får endnu en god sæson næste år, siger han og fortsætter.

- Samtidig skal vi selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at fastholde de udenlandske besøgende i Danmark. Det er vigtigt for den samlede turismebranche i Danmark at lykkes med.