Alvorlig trafikulykke øst for Blokhus: Motorcyklist i kritisk tilstand

BLOKHUS:En ung kvindelig motorcyklist blev fredag formiddag alvorligt kvæstet ved en trafikulykke i krydset mellem Pælevej og Søkærvej øst for Blokhus. Det oplyser vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.

Motorcyklisten og bilen kørte i samme retning, da bilen stoppede op for at tage et venstresving.

- Motorcyklisten trak ud for at overhale og kørte ind i siden på bilen, da den svingede, siger vagtchefen.

En ambulance med politieskorte kørte den kvindelige motorcyklist på Aalborg Universitetshospital.

Vagtchefen kender ikke den øjeblikkelige status på kvindens tilstand. - Men den er kritisk, siger han.

En bilinspektør arbejder på vejstrækningen for at kortlægge detajlerne ved ulykken.