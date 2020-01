Dødsulykke: 76-årig påkørt af bil fra hjemmepleje

FJERRITSLEV:Klokken 8.27 søndag fik Nordjyllands Politi en melding om en alvorlig trafikulykke i Fjerritslev.

Her blev en 76-årig mand påkørt af en bil fra hjemmeplejen i Jammerbugt Kommune, og han døde af sine kvæstelser. Det oplyser Nordjyllands Politi.

Der blev både sendt ambulance og lægehelikopter til ulykkesstedet, som var Parkvej i Fjerritslev, men mandens liv stod altså ikke til at redde.

Føreren af bilen var en kvindelig ansat i hjemmeplejen:

- Hun har fortalt, at manden pludselig stod på vejen. Om han så var gået ud foran bilen eller allerede gik ude på vejbanen, ved vi ikke, siger vagtchef Bruno Brix fra Nordjyllands Politi.

Han håber at eventuelle vidner eller en tilkaldt bilinspektør kan kaste lys over, hvordan ulykken kunne ske. Rent rutinemæssigt blev bilisten testet for, om hun skulle være påvirket af alkohol.

- Det viste testen, at hun ikke var, siger Bruno Brix.

De pårørende til den dræbte er blevet underrettet.

Medarbejdere tilbudt krisehjælp

Borgmester i Jammerbugt Kommune Mogens Christen Gade siger, at alle i kommunen er dybt berørte af ulykken. Hans tanker går først og fremmest til de pårørende:

- Det er en tragisk ulykke, som vi er utrolige kede af. Det berører hele personalegruppen, og vi vil gerne på højeste niveau beklage dybt over de pårørende til den, der er gået væk, siger borgmesteren.

Hans tanker går også til de involverede medarbejdere:

- Det er hårdt for det personale, der har været indblandet, og der har vi selvfølgelig et kriseberedskab, der træder i kraft. Det er et beredskab på forskellige niveauer, og her er det naturligvis på højeste niveau, når det handler om et dødsfald, som vi er en del af. Så der er sat forskellige ting i gang i forhold til den medarbejder, der kørte bilen, og så de i forhold til de personaler, som kom til for at se, om de kunne gøre noget for at redde den mand, der blev påkørt, siger Mogens Christen Gade.

Alle bliver tilbudt krisehjælp:

- De skal selvfølgelig have mulighed for at blive hjulpet videre i deres liv, som borgmesteren udtrykker det.