Dødsulykke: 76-årig påkørt af bil fra hjemmepleje

FJERRITSLEV:Klokken 8.27 søndag fik Nordjyllands Politi en melding om en alvorlig trafikulykke i Fjerritslev.

Her blev en 76-årig mand påkørt af en bil fra hjemmeplejen i Jammerbugt Kommune, og han døde af sine kvæstelser. Det oplyser Nordjyllands Politi.

- Af ukendte årsager gik han ude på kørebanen, fortæller vagtchef Bruno Brix.

Der blev både sendt ambulance og lægehelikopter til ulykkesstedet, som er Parkvej i Fjerritslev, men mandens liv stod altså ikke til at redde.

En bilinspektør er blevet tilkaldt for at undersøge de nærmere omstændigheder omkring ulykken. Rent rutinemæssigt blev bilisten testet for, om hun skulle være påvirket af alkohol.

- Det viste testen, at hun ikke var, siger Bruno Brix.

De pårørende er blevet underrettet.