Alvorligt trafikuheld: To biler stødte frontalt sammen på hovedvej

PANDRUP:Mandag aften skete der et alvorligt trafikuheld på hovedvejen mellem Aalborg mod Løkken - Rute 55 - på omfartsvejen udfor Pandrup.

Uheldet skete kort før klokken 19, hvor to biler kørte fontalt sammen.

Første melding lød på, at en ældre mand var fastklemt, men ved bevidsthed, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, René Kortegaard.

- Han er kørt til skadestuen i kritisk tilstand, siger han.

Tre andre personer fra den modkørende bil er også kørt til sygehuset. De er dog ikke i kritisk tilstand.

Den ældre mand - en 77-årig mand fra lokalområdet - var alene i bilen, da han kørte galt.

Politiet arbejder med en teori om, at manden har fået et ildebefindende og er kommet over i den modsatte vejbane.

- Vi har haft en bilinspektør på stedet, og vi skal have mere materiale før vi helt sikkert kan sige, hvad der er sket. Men vi formoder, at det er et ildebefindende, der er årsag til uheldet, siger Rene Kortegaard.

Vejen mellem Saltum og Pandrup var spærret i forbindelse med at politi, beredskab og bilinspektøren arbejdede på stedet.

De pårørende er underrettet.