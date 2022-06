Andreas og Maaneland er klar til Nibe

FJERRITSLEV:I 2020 etablerede han bandet Maaneland sammen med studiekammeraten Alexander Bie. I løbet af 2021 tog det mere og mere fart. Nu spiller bandet, som i mellemtiden er udvidet flere medlemmer, både på Studenterhuset og Skråen i Aalborg, Musikhuset i Aarhus, Walthers Musikcafé i Skanderborg og ikke mindst på Nibe Festival kommende lørdag. Nibe Festival kan også ses som kulminationen på mange måneders arbejde med deres første EP - Metervare, der udkom i begyndelsen af juni.

Maaneland er vokset fra at være en fritidsbeskæftigelse til nærmest at være fuldtidsarbejde. Og det tegner godt.

- Når vi skal spille på Nibe Festival, så er det vores første rigtig store sted. Det bliver vildt, og det bliver fedt, siger Andreas Rødbro.

Han lægger ikke skjul på, at en af årsagerne til, at bandet er kommet så langt, som det er, skyldes, at det er de rigtige folk, der er med. Det er altafgørende.

- Efter noget tid fik Alexander og mig Morten Frost med i bandet. Herefter kom Anders Rønne, Søren Zahle og Johannes Hieronymus. Søren Zahle er professionel producer og guitarist og Johannes er professionel musiker. De er begge to gode til at skubbe på, siger Andreas Rødbro, som selv er sanger og sangskriver.

I løbet gymnasieårene spillede han i bandet Merula, hvor han begyndte at skrive sange.

Da Maaneland blev etableret, fik han mod på selv at stå med mikrofonen. Nu er han tryg i den rolle.

Flere af bandets medlemmer har han mødt i forbindelse med sin uddannelse til bachelor i populærmusik og lydproduktionen ved Aalborg Universitet. Nu er han i gang med kandidatgraden i musik, så det teoretiske fundament er på plads.

I alle årene er det bassen, der har været hans tro følgesvend. Sådan er det stadig, men ofte så bliver det klaveret, der bliver brugt, når nye sange skal skrives.

- Musik er min store hobby og passion, og jeg drømmer om at kunne leve af det, siger Andreas Rødbro, som sammen med de andre bandmedlemmer har ambitioner om at komme til at spille på Roskilde Festival og andre store spillesteder.

- Jeg håber, at der er mange, der har lyst til at lytte til musikken, siger Andreas Rødbro, som udelukkende skriver på tekster på dansk.

Og sådan skal det være.

Maanelands musik kan findes på samtlige musiktjenester - og bandet kan såmænd også opleves på torvet i Fjerritslev 30. juli.