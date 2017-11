Anklager: Deltidsbrandmand skal otte år i fængsel

HJØRRING: Den 34-årige deltidsbrandmand satte ild 33 gange og skabte skræk og rædsel i Fjerritslev-området sidste år for at tjene penge og få opmærksomhed.

Sådan sagde anklager Kim Kristensen i sin procedure mandag i Retten i Hjørring.

Ifølge anklageren er der så mange skærpende omstændigheder, at den 34-årige skal straffes med otte års fængsel.

Kim Kristensen fremhævede især, at det er særdeles skærpende, at den tiltalte er brandmand, og at en af brandene var meget alvorlig - nemlig branden på Thistedvej 22.

Her var en 87-årig kvinde i livsfare, og blev reddet ud af sit barnebarn i sidste øjeblik. Hun kom sig aldrig over oplevelsen, og døde senere, og er også en strafskærpende omstændighed, sagde anklageren.

Anklager: Klart billede af skyld

Efter seks retsdage med bevisførelse skulle forsvarer og anklager mandag argumentere for henholdsvis skyld eller ikke uskyld. Den 34-årige har under hele sagen nægtet at være brandstifteren bag de 33 påsatte brande i Fjerritslev-området sidste år, og derfor har det altoverskyggende emne været, om han er skyldig eller ej.

Ifølge anklagemyndigheden er der ingen tvivl om, at deltidsbrandmanden er brandstifteren. Men både efterforskning og retssagen mod den 34-årige har været et svært puslespil, fortalte anklager Kim Kristensen.

- Men når man lægger alle brikkerne, så viser billedet utvivlsomt, at det var den 34-årige der sidste år skabte skræk og rædsel i Fjerritslev-området, sagde anklageren og bemærkede, at den 34-årige selv har været meget passiv under hele sagen:

- Jeg synes, at tiltalte har gjort et meget svagt forsøg på at forsvare sig selv. Det undrer mig såre, at tiltalte ikke nævneværdigt har forsøgt at rokke ved anklagemyndighedens påstande. Hvis det var mig, så ville jeg gøre alt i min magt for at imødekomme anklager. Jeg ville granske min hjerne og bede forsvareren indkalde alle de vidner, der kunne give mig et alibi. Det er ikke sket. De har ikke indkaldt et eneste vidne, sagde anklageren.

Motiv var økonomisk

Kim Kristensen gjorde det også helt klart i sin procedure, hvad den 34-åriges motiv til brandene var:

- Han havde et klart økonomisk motiv. Den eneste indtægt han havde, var i forbindelse med arbejdet som deltidsbrandmand. Og man får betaling for de timer, man bruger i forbindelse med brandslukning.

Men også opmærksomhed, kan have været drivkraften, mente anklageren. Den 34-årige havde nemlig en relation til flere af brandstederne, og i nogle tilfælde var det ham, der stod for kontakten til brandlidte.

- Jeg er af den opfattelse, at den opmærksomhed han fik i forbindelse med brandene, var noget af det, der drev ham. Men han var samtidig meget bevidst om ikke at blive afsløret. Han har forsøgt at skaffe sig et alibi i forbindelse med brandene. Ved nogle brande kom til hallen kort tid før, han blev kaldt til brand, andre tilfælde er han kommet skyndsomt ind til venner for at drikke en øl.

Anklageren så også et klart mønster, der kunne pege på den 34-årige:

- De fleste brande var om aftenen, og det er bemærkelsesværdigt, fordi den tiltalte ikke havde bil om dagen, men først om aftenen, når han tidligere samlever kom hjem fra arbejde, sagde Kim Kristensen.

Endelig bemærkede anklageren, at der ikke har været eneste påsat brand i området, efter den 34-årige blev anholdt.

Fire centrale beviser

Anklageren koncentrerede sig i sin procedure især om fire centrale bevistemaer: Overvågningsvideoen fra Fjerritslev Skole, dna-spor på en karabinhage, telefonsamtalen til julefrokosten og den tiltalte teleoplysninger.

Kim Kristensen betegnede videooptagelserne fra Fjerritslev Skole som et yderst stærkt bevis. Mange af vidnerne - herunder familie og venner - har genkendt den 34-årige på videoen, og derfor mente anklageren ikke, at der var tvivl om, at det var den tiltalte på videoen.

Teleoplysninger har vist, at den 34-årige ved de fleste brande havde været i nærheden af brandstederne, og en lektor i matematik har vurderet det for meget usandsynligt, at det er en tilfældighed, sådan som den tiltalte har forklaret.

Anklageren mener derfor, at det er en klar indikation af, at den 34-årige har været ude at sætte ild, og han beskrev den tiltaltes forklaring som ejendommelig:

- Hans standardsvar har været, at han ikke kan afvise, at han har været i området, men at han ikke husker det.

Derudover nævnte anklageren også, at den 34-årige har forklaret, at han forlod nabojulefrokosten 19. november, da huset på Thistedvej 22 brændte, for at tale i telefon med politiet. Teleoplysninger har dog vist, at der ikke var aktivitet på den tiltaltes telefon i det tidsrum, og efter Kim Kristensens opfattelse var telefonsamtalen et dække for, at den tiltalte kunne sætte ild på huset.

Og endelig blev den 34-åriges dna fundet på en karabinhage ved en hytte i børnehave i forbindelse med en brand.