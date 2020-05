Anlægsprojekter fremrykkes: - Lånemulighed der ikke kommer igen

Formand for økonomiudvalget og borgmester Mogens Christen Gade (V) kan melde, at der fremrykkes anlægsprojekter for i alt 67,2 millioner kroner til 2020. Det sker, da anlægsloftet er fjernet, og kommunerne har fået nye lånemuligheder. Det skal være med til at sætte gang i det lokale erhvervsliv.Foto: Henrik Louis