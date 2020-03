Anlægsprojekter sættes i gang nu

JAMMERBUGT:For at sætte lidt ekstra skub i økonomien, så har man i Jammerbugt Kommune besluttet at skyde anlægsarbejde i gang allerede nu, der ellers var planlagt til senere på båret.

- Vi prøver på at fremrykke nogle af de investeringer, der er i vores ejendomscentre. Bl.a. på Biersted Skole, hvor der er et projekt til omkring tre millioner kroner, og Trekroner skole, til omkring en million kroner, og derudover en række små og mindre reparationer, der kan rykkes frem, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Kommunen har allerede nu indkøbt nye vinduer og døre, der oprindeligt var tiltænkt til montering senere på året, og de mindre anlægsopgaver relaterer sig til Rådhuset i Aabybro og i de tre Administrationsbygninger i Brovst, Fjerritslev og Pandrup samt i DGI-huset i Aabybro.

- Forsøge at bakke private erhvervsliv op

- Vi håber, det kan være med til at skabe lys i tunellen for de lokale virksomheder. Normalt ville vi måske have holdt lidt igen til efter sommer med at sætte de her projekter i gang, men i denne situation vil vi forsøge at bakke det private erhvervsliv op ved at sætte projekter i udbud hurtigst muligt, siger Mogens Christen Gade.

Borgmesteren afviser heller ikke, at man vil kunne finde flere projekter, som kan rykkes frem for at sætte gang i den lokale økonomi.

- Hvis vi finder projekter, der er mulige at rykke frem, så gør vi det. Noget man måske kunne overveje at fremrykke er projekter i børnehaverne, hvor vi har planer om renoveringer i Fjerritslev og Nørhalne, men det skal selvfølgelig først drøftes i fagudvalget, siger Mogens Christen Gade.

Man forventer også, at der vil komme flere mindre maler- og mureropgaver, når vejret bliver bedre.

Mulighed for fremrykket betalingsdato

Jammerbugt Kommune har også besluttet, at leverandører til Jammerbugt Kommune kan fremrykke betalinger af varer og tjeneste ydelser.

Det sker ved kontakt til kommunens økonomiafdeling, hvor man kan få fremrykket betalingsdatoen for fakturaer, der allerede er afsendt.