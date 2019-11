Anonymt tip: Ingen sammenhæng mellem penge til pigegarde og gratis optræden for politiker

BROVST:Under normale omstændigheder modtager Brovst Pigegarde en sum penge for at optræde til private fødselsdage og bryllupper. Anderledes var det dog da kommunalpolitiker Helle Bak Andreasen (V), formand for kultur-, fritid-, og landdistriktsudvalget, fejrede sin 50 års fødselsdag 4 oktober. Her optrådte Brovst Pigegarde gratis til politikerens reception.

Det undrer en anonym borger i Jammerbugt Kommune, som har henvendt sig til NORDJYSKE, at det musikalske indslag kom kort tid efter, at kommunen budgetterede med et engangsbeløb på 200.000 kroner til gardens drift.

Et beløb, som tidligere blev godkendt af Helle Bak Andreasens landdistrikstudvalg og blev sat på budgettet for næste år ved kommunens budgetseminar 27 september i år - altså en uge inden Helle Bak Andreasens fødselsdagsreception.

En gestus

Pigegardens formand, Gitte Fruergaard, mener ikke, at der er sammenhæng mellem gardens gratis optræden og kommunens ekstrabevilling af penge. Grunden til, at pigegarden optrådte for Helle Bak Andreasen var, at hun er en kendt person i bybilledet.

- Helle er jo en pige her fra byen og har rigtig meget engagement for byen, og så følte vi, at det ville være en god ide. Hvis Mogens Gade en dag har fødselsdag, vil jeg heller ikke kunne afvise, at vi kunne finde på at spille dér. Vi har ikke lagt så meget i den optræden eller tænkt over det, forklarer Gitte Fruergaard.

Selvom Brovst Pigegarde til andre arrangementer også har optrådt gratis, for eksempel til Stafet For Livet for Kræftens Bekæmpelse, har de ikke nogen praksis for, hvornår deres optræden er gratis eller kræver betaling.

- Om en optræden skal være gratis, er lidt hvad vi føler for, og det er jo både godt og skidt. Det kan ramme nogle personer, som man ikke lige får spillet gratis for. Jeg havde ikke set at vores indslag til Helle Baks reception skulle være noget problem, eller at nogen kunne blive stødt over det. Det kan da godt være efter vores samtale, at jeg vil tænke over, hvornår vi gør noget gratis, siger Gitte Fruergaard.

God samvittighed

Da Brovst Pigegarde troppede op til Helle Baks fødselsdagsreception, blev hun både glad og overrasket. Hun havde nemlig ikke regnet med deres optræden, og derfor finder hun denne sammenhæng mellem kommunens tilskud og optræden for søgt.

- Jeg har god samvittighed, jeg kendte ikke noget til det. Jeg kan kun sige, at jeg var glad, da Brovst Pigegarde kom og spillede til min fest, men det har altså intet med budgetlægningen i Jammerbugt Kommune at gøre. Jeg har da også været til andre fester, hvor Brovst Pigegarde har spillet af deres hjerte, kan man sige, altså gratis, siger Helle Bak Andreasen.

Hun forklarer, at de 200.000 kroner går til at genoprette en sikker drift for foreningen fremover, herunder betaling til lærerlønninger, da Brovst Pigegarde ikke længere modtager tipsmidler i støtte. Den usikre drift blev fremlagt for politikerne i juni i år, da kommunen modtog en ansøgning fra Brovst Pigegarde om et årligt tilskud på 200.000 kroner.

- Det kunne vi ikke afstedkomme, men for at Brovst Pigegarde stadig skulle overleve, så giver vi ét tilskud i 2020 på 200.000 kroner. Derefter kan de så klare sig selv og bruge næste år til at få økonomien på fode igen, siger Helle Bak Andreasen.

At kommunens bevilling bliver forbundet med, at Helle Bak Andreasen modtog en gratis optræden til sin fødselsdag, giver derfor ikke mening for fødselaren selv.

- Jeg bliver ked af, at der er nogen der kan finde på at tænke det, for det har intet på sig. Det hænger slet ikke sammen, for budgettet var vedtaget til budgetseminar i september, og deres optræden kom bagefter, siger hun.