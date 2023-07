Stort klitområde er brændt ned - antændt af fyrværkeri

RØDHUS KLIT: Sent fredag aften og natten til lørdag, er et område ved Rødhus Klit brændt ned. Nordjyllands Politi har efterfølgende sigtet en mand efter beredskabsbekendtgørelsen.

Branden blev anmeldt af sommerhusgæster, der inden havde kørt ét - eller flere - høje brag, ligesom andre synes, at de havde set fyrværkeri i området.

Udover brandfolkene fra Pandrup, der kæmpede for at få flammerne stoppet, var Nordjyllands Politi også på stedet.

Vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen, fortæller, at man fik vished for, at der havde været affyret fyrværkeri.

- Det førte til, at vi senere på natten kunne stande en bil tæt ved Aalborg. Her erkendte føreren, at han havde været i området og affyret fyrværkeri, siger Jesper Sørensen, der fortæller at manden er sigtet efter beredskabsbekendtgørelsen, og kan se frem til en bøde.

Et klitareal på cirka 1000 kvadratmeter blev ifølge vagtchefen flammernes bytte.