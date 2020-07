Arbejdsulykke nær Fjerritslev: Tre mænd faldt bevidstløse om

ØSLEV:Onsdag formiddag fik Nordjyllands Politi en anmeldelse om en arbejdsulykke på gård på Øslevvej, der ligger syd for Fjerritslev.

Her var tre mænd faldet bevidstløse om. Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi, Mads Hessellund.

- Der skulle blandes noget syre i en gylletank, og det er helt normal procedure. Men det har dannet nogle dampe, som har gjort at tre mænd faldt om og kortvarigt var bevidstløse, siger Mads Hessellund.

Onsdag opstod der giftige dampe fra Gylletank på Øslevvej. Foto: Jan Pedersen

Det var en af de tre mænd, som slog alarm, da han kom til sig selv. Kort tid efter kom de to andre også til bevidstheden igen.

- Den ene er kørt til tjek og observation i Aalborg, og en af dem er kørt til sygehuset i Thisted til tjek og observation, siger Mads Hessellund.

Politiet har i forbindelse med ulykken afspærret gården, og Beredskabsstyrelsen er i gang med at foretage målinger for at undersøge, om der stadig er farlige dampe i området. Derudover er Arbejdstilsynet tilkaldt for at se på sagen.

Ifølge Mads Hessellund, var der ikke andre til stede på gården end de tre mænd.