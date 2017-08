Asylcenter: 16 medarbejdere er blevet opsagt

TRANUM: Antallet af indkvarterede uledsagede 17-årige asylansøgere er faldet. Derfor samles de 19 tilbageværende asylansøgere på Asylcenter fra Tranum hurtigst muligt med 17-årige asylansøgere på Center Hviding under Asyl Syd.

Det store fald i antallet af indkvarterede uledsagede 17-årige asylansøgere siden årsskiftet betyder, at Udlændingestyrelsen har besluttet at flytte de 19 tilbageværende uledsagede 17-årige asylansøgere i Tranum til Center Hviding under Asyl Syd. Dette drives af Tønder Kommune.

De 17-årige uledsagede asylansøgere har siden januar 2017 boet på Asylcenter Tranum, hvor 75 pladser blev etableret, da de uledsagede asylansøgere blev flyttet fra børnecentrene.

Flytningen af de 19 uledsagede asylansøgere fra Tranum betyder samtidig, at Jammerbugt Asylafdeling må opsige 16 medarbejdere, der er ansat til at varetage opgaverne med denne beboergruppe.

- Vi er ærgerlige over, at skulle sige farvel til gode medarbejdere, men vores normering er beboerafhængig, så det må vi indrette os efter, siger borgmester Mogens Gade.

De 21 værelser til beboelse og kontorer for personale vil blive tilbageført til de oprindelige asylcenterpladser. Undervisningen af de 17-årige uledsagede asylansøgere er foregået på den tidligere Halvrimmen Skole. De nye beboere på asylcentret i Tranum vil frem mod årsskiftet blive undervist i lokalerne på Halvrimmen Skole.