Autocamper-mylder på populær strand - ikke alle jubler

BLOKHUS:Autocampere er på vej frem. Den populære ferieform, hvor man nærmest medbringer sit eget, selvkørende sommerhus, sætter også sit præg på Nordjylland.

For eksempel på stranden i Blokhus, hvor autocampere tidligt torsdag morgen stod parkeret på en lang række.

Tydeligvis autocampere, hvor turister havde overnattet.

Nogle er glade for det store rykind, som skaber travlhed og omsætning i Blokhus, mens andre er knap så begejstrede.

Forstyrrer smukt syn

- Jeg kan høre fra gæster på vores campingplads, at de ikke synes, det er fantastisk. De er irriterede over, at når de kommer ned på stranden, står der 50 hvide kasser, så man ikke kan se det smukke vue ud over Jammerbugten. Det er ødelagt af nogle, som gerne vil holde forrest, siger Inge Vestergaard, der driver Blokhus By Camping sammen med sin mand Karsten.

Inge Vestergaard fortæller, at campingpladsen stort set har alt optaget her midt i ferietiden, og flere af gæsterne er selv ankommet i autocamper.

Men også de turister irriteres over de mange autocampere på stranden tæt ved nedkørslen fra byen.

Autocamperne holder nær nedkørslen til stranden, tæt på byen. Foto: Lars Pauli

Det siger loven

Det er lovligt at køre en autocamper ned på stranden i Blokhus og overnatte der, da den betragtes som offentlig vej. Dog må man kun "raste" - ikke campere - ifølge lovgivningen.

Og med "raste" menes, at man parkerer for at hvile sig. For eksempel sover, slapper af eller spiser, inden man kører videre.

En autocamper må ikke stå i dagevis på stranden. Campering skal foregå på en campingplads, fastslår lovgivningen.

- Fantastisk godt

Mens nogle finder de mange autocampere på stranden dominerende, er andre begejstrede.

Heriblandt Karl Korfits, næstformand i Blokhus & Omegns Grundejerforening.

- Det er fantastisk godt for Blokhus. Det understreger byens popularitet. Hvis Blokhus var ligegyldig, så holdt der ikke en eneste autocamper her, siger han.

Her holder de til

Karl Korfits ser det som en flot cadeau til Blokhus, at byen efterhånden er blevet hjemsted for autocampere.

- Og de holder sig som regel i en nydelig række på den nordlige del af stranden i Blokhus.

En morgendukkert på stranden i Blokhus, et populært sted for autocamper-turister. Foto: Lars Pauli

Karl Korfits fremhæver også, at autocampisterne bruger penge i byen.

Han understreger, at han udtaler sig på egne veje, ikke som repræsentant for borgerforeningen.

Flere autocampere

Jammerbugt-borgmester Mogens Chr. Gade (V) er overbevist om, at der fremover kommer endnu flere autocampere til landsdelen.

- Autocampere udgør en større del af turismen, og det kommer til at stige endnu mere. Vi skal blive bedre til at få dem sluset ind i det system, vi har, så vi også får det segment serviceret af vores erhverv, og her mener jeg primært vores campingpladser, siger borgmesteren.

Han ser gerne, at der etableres flere officielle autocamper-holdepladser med faciliteter, for eksempel til at tømme toiletter, komme af med affald og tanke vand.

Også denne VW af lidt ældre model bruges til overnatning på stranden. Foto: Lars Pauli

God samvittighed

- Under alle omstændigheder er det godt, at der er autocamper-turisme, og at de kommer her. Vi lever jo blandt andet af turisme i Jammerbugt Kommune. De bruger også penge her, selv om de måske ikke bruger dem til overnatning, siger Mogens Chr. Gade.

Borgmesteren understreger, at loven tillader, at autocamperne holder på stranden natten over.

- De mennesker kan parkere på stranden uden at have dårlig samvittighed, og det er OK med mig.

- Men det kan godt være, at det skal styres lidt bedre, så autocamperne måske holder lidt længere henne ad stranden i Blokhus, bemærker Mogens Chr. Gade.

