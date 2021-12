Badekar: Vand skal kunne løbe væk - nu arbejdes der på en anden løsning

Jernbanetorvet i Brovst har i løbet af 2021 gennemgået lidt af en forvandling, og stedet har også været centrum for flere begivenheder, efter det blev indviet i juni måned. Scenen har været flittigt brugt. Men regn og sne har vist sig at skabe nogle udfordringer for netop scenen. Sejlet, der hænger henover, er konstrueret på en måde, så vandet ikke kan løbe væk. Og efter snefaldet i begyndelsen af måneden var det nærmest et fyldt badekar, der hængte over scenen.

- Leverandørerne kan godt se, at det ikke fungerer, og derfor får vi det lavet, så det fremadrettet bliver funktionelt, siger Bo Kølby Nielsen fra Expert i Brovst, og fortsætter:

- Der er noget galt med konstruktionen, for vand skal kunne løbe væk. Derfor er vi ved at få afmonteret sejlet, men inden da var det for farligt at færdes nedenunder, så vi satte afspærring op, forklarer han.

Bo Kølby Nielsen forventer, at sejlet atter kommer op igen hen på foråret, så scenen er klar til udeaktiviteterne hen over sommeren.

- Planen er, at det kun skal være oppe i de perioder, hvor scenen skal bruges, siger han.

Det er HedeDanmark, der stod for hele projektet med at omdanne Jernbanetorvet og Jernbanegade. Bygherren er Jammerbugt Kommune og hele projektet løb op i 2,1 millioner kroner.