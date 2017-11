Barnebarn til afdød 87-årig fortalte om påsat brand

FJERRITSLEV: Flere vidner afgav tirsdag forklaring om hovedforholdet i sagen mod den 34-årige deltidsbrandmand - nemlig branden på Thistedvej 22, hvor en 87-årig kvinde blev reddet ud af sit hus af sit barnebarn.

Branden fandt sted 19. november omkring klokken 22. På det tidspunkt var den 34-årige til julefrokost hos naboer omkring 500 meter fra branden.

Det var blandt andre naboerne, der deltog i julefrokosten, der afgav forklaring i retten. Og med undtagelse af et enkelt telefonopkald, så lagde naboerne ikke mærke til, at den 34-årige skulle have forladt festen.

Tiltalte: Var til julefrokost hele aftenen

Den 34-årig har selv forklaret, at han var til julefrokosten hele aftenen, og at han kun forlod huset, når han skulle udenfor og holde rygerne ved selskab.

Den tiltaltes tidligere samlever har dog tidligere forklaret i retten, at den 34-årige forlod huset for at tale i telefon, og ifølge hende var han væk længe nok til at kunne nå til Thistedvej 22 og tilbage igen.

Men ingen af julefrokostdeltagerne så den 34-årige forlade adressen, hvor julefrokosten blev holdt. Derfor var omdrejningspunktet for vidneafhøringerne målrettet den telefonsamtale, som den 34-årige angiveligt havde.

Forlod rummet

Samtlige deltagere til julefrokosten havde nemlig lagt mærke til, at den 34-årige på et tidspunkt rejste sig fra bordet og tog telefonen til øret. Nogle af vidnerne mente, at han var væk mellem 10 og 15 minutter, mens andre ikke kunne huske det nærmere men mente, at det var et stykke tid.

På samme måde havde nogle af julefrokostdeltagerne lagt mærke til, at den 34-årige talte i telefon ude på terrassen, mens andre blot havde set, at den tiltalte havde forladt rummet.

Et nabo-ægtepar, som også deltog i julefrokosten, havde svært ved at se, at den 34-årige kunne have forladt huset. De forklarede i retten, at de så den 34-årige tale i telefon ude på terrassen, men at det ikke var længe nok til, at han kunne være nået til Thistedvej og tilbage igen.

Hverken ind- eller udgående opkald

Vidnerne forklarede dog samstemmende, at da den 34-årige kom tilbage til selskabet, fortalte han, at han havde talt med politiet omkring en brand, der havde været i en hytte ved børnehave tidligere samme dag.

Anklageren har i den forbindelse bemærket, at den 34-åriges teleoplysninger har vist, at der hverken var ind- eller udgående opkald fra den tiltaltes telefon i det tidsrum.

Efter vidneafhøringerne stod det også klart, at brandalarmen gik, efter den 34-årige vendte tilbage fra telefonsamtalen, og at julefrokostselskabet kunne se flammerne, da de kiggede ud af vinduet.

Herefter gik de alle ud på gaden, hvor de faldt i snak med andre naboer - blandt andet om, hvem der boede i huset.

Flere af vidnerne gav udtryk for, at de ikke var klar over, at den 87-årige boede der, fordi den ældre kvinde havde været på plejehjem i en periode.

Vidnerne forklarede, at den 34-årige var ivrig for at komme afsted til brandslukning, men tillagde det, at han ville passe sin pligt som brandmand.

Den tiltalte nåede ikke af sted til brandslukningen, fordi naboerne ikke mente, at han var i stand til det.

Barnebarn: Det var i sidste øjeblik

Barnebarnet til den 87-årige kvinde afgav også forklaring i retten.

Branden i kvindens hus udløste tyverialarmen, og det gjorde, at den 87-åriges barnebarn nåede frem til sin farmor i tide og fik reddet hende ud.

Det kom frem i Retten i Hjørring tirsdag, hvor barnebarnet afgav vidneforklaring i retten.

Han fortalte, at hvis han bare var kommet få minutter senere, så havde det været for sent.

Barnebarnet forklarede, at han blev ringet op af sin far, fordi tyverialarmen var gået hos farmoren. Faren var i telefonisk kontakt med den ældre kvinde, der synes, at der var noget, der puslede udenfor.

Derfor kørte barnebarnet til Thistedvej 22, og da han ankom til stedet, så han flammer. Et ungt par, der var kommet forbi huset, havde også set ilden og havde tilkaldt brandvæsenet, så barnebarnet smadrede et vindue for at komme ind til farmoren.

Sammen med den unge mand fik de reddet den 87-årige ud af huset, og få minutter senere braste taget sammen, forklarede begge mænd i retten.

Den 87-årige slap uskadt fra branden, men ifølge barnebarnet var hun efterfølgende meget påvirket af det.

- Det slog benene væk under hende. Hun kom sig aldrig, sagde han.

Den 87-årige kvinde er senere død.

En brandtekniker vidnede også i retten, og han udelukkede, at el-installationer kunne være årsag til branden. Han slog samtidig fast, at der havde været overhængende fare for liv ved branden.

Huset på Thistedvej udbrændte totalt.