Bente og Søren vandt en bil

PANDRUP: De sad ellers lige så fredeligt midt i morgenkaffen med den daglige NORDJYSKE fordelt mellem sig, ægteparret Søren og Bente Korsbæk Ohlsson fra Pandrup.

Og så begyndte telefonerne at kime med et nummer, de ikke syntes de kendte.

- Og man ved jo aldrig, hvad det er for nogen svindlere, der kan finde på at ringe, siger Bente Korsbæk Ohlsson, der dog til sidst drevet af nysgerrighed forbarmede sig over den insisterende mobiltelefon.

Hun fik derefter lidt over kl. 9.00 tirsdag morgen loyalitetschef Anne-Mette Weber fra NORDJYSKE Medier i røret med besked om, at hun og ægtefællen havde vundet hovedgevinsten i NORDJYSKE Mediers jubilæumskonkurrence, der er forløbet hen over hele jubilæumsåret med præmier i form af blandt andet rejser, koncertbilletter, gavekort og avisabonnementer.

- Først tænkte jeg, at det nok var et års abonnement, men så kom jeg i tanke om, at hovedpræmien jo er en bil, jubler Bente Korsbæk Ohlsson, da hun tirsdag modtog sin og ægtefællens spritnye, røde KIA Picanto hos Uggerhøj i Aalborg.

- Hvor er den fin, og den dufter så godt af læder og ny bil, siger hun.

- Helt perfekt nu, hvor vi står og skal af med den gamle diesel, som vi i øvrigt også vandt penge til i en konkurrence og købte præcis her for 12 år siden.

- Ja, jeg havde jo ellers sagt, at vi skulle vente lidt med at udskifte den, men du skal jo så komme med det helt perfekte argument for at skifte her ved at vinde, siger Søren Korsbæk Ohlsson og ryster smilende på hovedet.

Parret har som de omkring 14.500 læsere deltaget i konkurrencen ved at sende svar ind på mail eller i almindelig konvolut. De skulle svare på spørgsmål med udgangspunkt i den nordjyske historie de seneste 250 år.

Født under heldig stjerne

Konkurrencen har ikke voldt Søren og Bente Korsbæk Ohlsson, der har været trofaste læsere i omkring 40 år, store problemer.

- Vi kunne slet ikke undvære avisen, og det skal altså være i papirudgaven, så man kan sidde og "skrasle" siger Bente Korsbæk Ohlsson, der trods bopæl i Jammerbugt også får Thisted Dagblad i sin postkasse hver morgen.

- Så vi følger med i, hvad der rører sig, og havde ikke svært ved at svare på spørgsmålene, siger hun.

- Og så deltager hun i alt, hvad hun kan komme afsted med af konkurrencer - og altid jeres konkurrencer, driller husbonden.

- Men jeg vinder også tit, svarer Bente Korsbæk Ohlsson, der må siges at være født under mere end en heldig stjerne.

- Altså for det første har jeg jo vundet stort, siger hun og skotter over mod Søren, der sender et kærligt smil tilbage.

- Men ved I hvad: Jeg vandt engang i Mandagschancen i tv. Ud af 16.000 lodder, så udtrak de min, og vi vandt da 100.000 kroner, smiler hun.

Det bliver Bente Korsbæk Ohlsson, der kommer til at køre rundt i den nye bil.

Søren Korsbæk Ohlsson har nemlig sin egen veteranbil.

- Den er helt perfekt, når jeg skal ud til mit job som anlægsgartner, siger Bente Korsbæk Ohlsson tilfreds.

Når bilen er blevet indregistreret, kan parret køre den hjem til Pandrup.

- Sikke en tirsdag det lige pludselig blev til. Og tænk engang: Vi havde endda stadig nattøj på, da vi vandt en helt ny bil, konstaterer Bente Korsbæk Ohlsson.